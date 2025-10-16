وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس الأوغندي

والتقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى كمبالا، عاصمة أوغندا، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، بالرئيس الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني وأجرى محادثات معه حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى السيد عباس عراقجي، بوزير الخارجية الأوغندي أبو بكر أودونغو على هامش الاجتماع صباح الخميس.

وفي معرض إشارته إلى تنظيم واستضافة اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كمبالا، أعرب وزير خارجية بلادنا عن تقديره لجهود أوغندا، بصفتها رئيسة مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، في دفع أجندة الحركة إلى الأمام.

وأكد عراقجي أهمية دور حركة عدم الانحياز في صون السلام والأمن الدوليين، من خلال ترسيخ سيادة القانون على الصعيد الدولي، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنع تحريف مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ووصف دور الدول الأفريقية بأنه محوري للغاية في هذا الصدد.

عراقجي

كما أشار وزير الخارجية إلى عزم جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، بما فيها أوغندا، وأعلن استعداد بلادنا لتسهيل التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووصف وزير الخارجية الأوغندي حضور وزير الخارجية الإيراني في القمة بأنه قيّم للغاية، وأعرب عن أمله في أن تتمكن حركة عدم الانحياز من لعب دور أكثر فعالية في التطورات الدولية وتعزيز سيادة القانون. كما أشار إلى التاريخ الطويل للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأوغندا، وأكد على ضرورة تحديد فرص لمزيد من التعاون بين البلدين بهدف توسيع العلاقات الثنائية والتعاون.

وخلال الاجتماع، تقرر عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران مطلع عام 2026 لتعزيز العلاقات الثنائية.