وزير الصحة السعودي يدعو إيران للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي

وجاءت الدعوة خلال لقاء الوزير السعودي مع الدكتور محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، على هامش اجتماع لجنة شرق المتوسط الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في القاهرة.

ويُعد ملتقى الصحة العالمي أكبر منصة في السعودية للتجارة والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وسيُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في الرياض.

وأكد الدكتور ظفرقندي خلال اللقاء على ضرورة استكمال المذكرة المشتركة للتعاون الصحي وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي والعلاجي بين البلدين، مشدداً على أن هذا التعاون «سيُسهم في تحقيق التكامل والارتقاء بمستوى الصحة العامة في المنطقة».

يُذكر أن وزير الصحة الإيراني يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية.