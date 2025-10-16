وزير الصحة السعودي يدعو إيران للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش
وزير الصحة السعودي يدعو إيران للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي
وجّه وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل دعوة خاصة إلى إيران والقطاع الخاص الإيراني في مجال الصناعات الدوائية للمشاركة في ملتقى الصحة العالمي 2025، المقرر إقامته في العاصمة الرياض.

وجاءت الدعوة خلال لقاء الوزير السعودي مع الدكتور محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، على هامش اجتماع لجنة شرق المتوسط الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنعقد في القاهرة.

ويُعد ملتقى الصحة العالمي أكبر منصة في السعودية للتجارة والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وسيُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 في الرياض.

إقرأ المزيد: إيران.. دور كبير للطاقة النووية في تصنيع الأجهزة والعلاج والتشخيص+فيديو

وأكد الدكتور ظفرقندي خلال اللقاء على ضرورة استكمال المذكرة المشتركة للتعاون الصحي وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي والعلاجي بين البلدين، مشدداً على أن هذا التعاون «سيُسهم في تحقيق التكامل والارتقاء بمستوى الصحة العامة في المنطقة».

يُذكر أن وزير الصحة الإيراني يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

توقيع 50 عقدًا تجاريا بين شركات محلية واجنبية في معرض

توقيع 50 عقدًا تجاريا بين شركات محلية واجنبية في معرض "شيراز إكسبو 2025"

إيران.. دور كبير للطاقة النووية في تصنيع الأجهزة والعلاج والتشخيص + فيديو

إيران.. دور كبير للطاقة النووية في تصنيع الأجهزة والعلاج والتشخيص + فيديو

إسلامي: تقنية البلازما الباردة علاج فعّال للجروح المزمنة

إسلامي: تقنية البلازما الباردة علاج فعّال للجروح المزمنة

 تطوير تقنية محلية لإيصال الخلايا العلاجية بدقة إلى موقع الورم

 تطوير تقنية محلية لإيصال الخلايا العلاجية بدقة إلى موقع الورم

0% ...

آخرالاخبار

هزتان أرضيتان متوسطتا القوة تضربان شمال العراق

إسطنبول..اجتماع وزاري عربي-إسلامي لبحث خطة أمريكا بشأن غزة

القسام: جاهزون لاستخراج كافة جثث أسرى الاحتلال

هالوين يتحوّل لفوضى في واشنطن والحرس الوطني يتدخل

لبنان ومواجهة الاحتلال

العراق، يشهد أشد الانتخابات تنافساً وإنفاقاً

منظمات دولية: "إسرائيل" تمنع وصول المساعدات إلى غزة

رعد: خيار المقاومة ثابت لحماية لبنان وسيادته

قوم يعيشون كما العنكبوت في بيوته..نزع الله من قلوبهم الرحمة

لقطة نادرة..جمل يظهر خلال الحرب الروسية-الأوكرانية