بالفيديو..

تونس: أحكام بالإعدام والمؤبد في قضية شكري بلعيد... والنهضة تُبرَّأ نهائياً

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش
 بعد اثني عشر عاماً، أُسدل الستار على إحدى أعقد القضايا في تونس، وهي قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد عام 2013. فقد أصدرت محكمة الاستئناف أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لأربع سنوات بحق 14 متهماً، جميعهم ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.

وقال مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين:"اتجهت الأحكام نحو التخفيف، حيث تحولت من الإعدام إلى السجن المؤبد لمن ثبت ارتكابه الفعل مباشرة، كما اتسعت دائرة المحكومين بعدم سماع الدعوى والبراءة.

وأضاف : "النقطة الثانية المهمة هي ثبوت الطابع السياسي لهذا الاغتيال، وهو طابع سياسي أكد أن الجهة التي تقف وراء هذا الاغتيال هي تنظيم أنصار الشريعة، الذي حظرته حكومة علي العريض آنذاك."

وتابع :الملاحظة الثالثة أن هذا الحكم برّأ نهائياً وبشكل قاطع حركة النهضة من هذا الاغتيال.

خلت لائحة الأحكام من أي إدانة لقيادات حركة النهضة أو أي من منتسبيها، رغم جميع الاتهامات التي لاحقتها طوال سنوات بالضلوع في الجريمة. وأصدرت الحركة بياناً أكدت فيه أن الأحكام القضائية أثبتت براءتها، وأثبتت أيضاً استغلال الاغتيال لتشويه صورة الحركة.


شاهد أيضا.. تونس تغلي بعد أسر 30 مواطناً بينهم صحفيون بأسطول الصمود!

وقال بلقلسم حسن:"كنا متأكدين من براءتنا بشكل لا غبار عليه، ولكن اعتبرنا هذه الأحكام مثلما اعتبرناها عندما صدرت الأحكام الابتدائية، وأصدرنا بياناً وقتها بتاريخ 24 مارس 2024. هذا البيان الذي أصدرناه مؤخراً إثر أحكام الاستئناف يهدف إلى التأكيد للشعب التونسي على هوية الذين كانوا يكذبون عليه ويطلقون الاتهامات جزافاً وبهتاناً وافتراءً."

منتقدو الأحكام القضائية تمسكوا باتهام حركة النهضة بالوقوف وراء التحريض وتأجيج الشارع ضد المعارضة آنذاك، مما مهد لوقوع الاغتيالات السياسية.

وقالت مباركة البراهمي قيادية بحزب التيار الشعبي:"هم حكموا في تلك الفترة، وكانت دعواتهم للعنف صريحة. قياداتهم ظهرت على منصات التلفزيون ودعت إلى العنف. علي العريض ذكر اسم الشهيد شكري بلعيد بلسانه على التلفزيون، ومشايخهم وقياداتهم السياسية في خطبهم بالشوارع دعوا إلى سحل المعارضة. أعتقد أن هذا كله كافٍ لإدانة حركة النهضة."

حسب مصادر حقوقية، لم يحضر أي من محامي الدفاع في قضية شكري بلعيد جلسة المحاكمة الأخيرة.

وقت طويل أُهدر من عمر هذا البلد في انتظار كشف حقائق الاغتيال، وكان بالإمكان أن تتجنب تونس جميع المتاهات السياسية والأمنية التي وقعت فيها لأكثر من عشر سنوات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

احتجاجات في تونس ضد الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود

احتجاجات في تونس ضد الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الصمود

شاهد.. تونس تغلي بعد أسر 30 مواطناً بينهم صحفيون بأسطول الصمود!

شاهد.. تونس تغلي بعد أسر 30 مواطناً بينهم صحفيون بأسطول الصمود!

تونس تستقبل الدفعة الثانية من مشاركي أسطول الصمود العائدين من سجون الاحتلال

تونس تستقبل الدفعة الثانية من مشاركي أسطول الصمود العائدين من سجون الاحتلال

بالفيديو.. تونس تحيي ذكرى استشهاد السيد نصر الله

بالفيديو.. تونس تحيي ذكرى استشهاد السيد نصر الله

0% ...

آخرالاخبار

المرصد السوري: 40 عملية توغل إسرائيلية و8 اعتقالات جنوب سوريا خلال شهر

عراقجي: وزارة الخارجية في خدمة حجاج بيت الله الحرام

هل ستخرج الدورة الـ6 من البرلمان العراق من دائرة المحاصصة؟

البخيتي: سنردّ فوراً وبقوة على أي عدوان إسرائيلي

بزشكيان: عازمون على تطوير الصناعة النووية السلمية

إلغاء اتفاقية الهجرة يشعل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا

متحدث الحرس الثوري: لم نتفاجأ بالعدوان الاسرائيلي وحققنا نصرا مطلقا

بلدة سيناي.. تروي عدوان الاحتلال الهمجي في 23 أيلول

تحركات عمانية وأممية جديدة لإحياء المفاوضات اليمنية السعودية

لانتشال الجثامين.. عملية مشتركة للقسام والصليب الأحمر شرق الشجاعية