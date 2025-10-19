عبد العاطي: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش
عبد العاطي: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، حرص مصر على إنهاء الأوضاع المأساوية في السودان، مشيرًا إلى أن القاهرة تولي أهمية قصوى لتطورات الأوضاع في البلد الشقيق.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المالديف عبد الله خليل، مساء السبت، أوضح عبد العاطي أن مصر تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لعملية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف وتحظى بملكية سودانية، وفقًا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة مصر، مؤكدًا دعم القاهرة الكامل للدولة السودانية ومؤسساتها، خاصة المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن السيسي شدد، خلال لقائه بالبرهان، على ضرورة إنهاء الحرب التي تدمر مقدرات الشعب السوداني.

وأكد عبد العاطي أن الحرب في السودان تهدد كل شيء، مشددًا على ضرورة إنهائها في أقرب وقت، مع الدفع نحو هدنة إنسانية ورفع الحصار عن مدينة الفاشر الذي يمتد لأكثر من عام ونصف.

كما دعا إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، ووقف تدفق الأسلحة من الخارج، وبدء عملية سياسية شاملة.

وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.

وتقدّر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم جميع المساعدات الخارجية تقريبا.

