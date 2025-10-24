غارات إسرائيلية دامية على الجنوب اللبناني واتهامات بتقويض الهدنة!

في احدث اعتداء اسرائيلي على لبنان استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبي لبنان.



ونفذت المسيرة غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة على طريق البلدة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. كما استهدفت مسيرة أخرى جرافة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، في حين استهدفت مسيرة ثالثة منزلا مدمرا شرق مدينة ميس الجبل.

وشنت طائرات الاحتلال يوم الخميس نحو عشرين غارة على مواقع متفرقة في البقاع والجنوب، ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء. وفي وقت سابق.

تاتي الخروقات الاسرائيلية في وقت نفذ الجيش اللبناني التزاماته في جنوب نهر الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ان تل أبيب لم تنسحب من المناطق المحتلة حسب مراقبين.



في ظل التوتر المتصاعد بدت القنوات الدبلوماسية عقيمة في تهدئة الامور، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اكد تعليقا على استمرار الخروقات الاسرائيلية ان فتح المجال للقنوات الدبلوماسية والسياسية مع الاحتلال لم يكن ذا جدوى ولبنان في حرب استنزاف معها.







دوليا رأت مصادر اوروبية ان اندلاع هجوم اسرائيلي واسع على لبنان بات 'مسألة وقت' مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية وتكثيف الغارات الاسرائيلية على البقاع.

من جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع، ووصفتها بأنها “جريمة إرهابية”، داعية إلى محاسبة الكيان الصهيوني على “جرائمه المستمرة بحق المدنيين”.



وشدد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي على أن “استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة هو نتيجة للدعم الأميركي المطلق له”، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد لتجاوزات" إسرائيل" المتكررة.



التفاصيل في الفيديو المرفق..