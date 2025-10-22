بالفيديو..

هجوم ثان على مطار الخرطوم الدولي والبرهان يتعهد بسحق التمرد!

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش
لليوم الثاني على التوالي وقبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة  فتحه أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين استهدفت مسيرات لقوات الدعم السريع مطار الخرطوم الدولي ما أدى إلى تأجيل إعادة فتحه فضلا عن استهدافها مدينتي الخرطوم وأم درمان.وخلال زيارة تفقدية للمطار تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بسحق التمرد .

من جانبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي اتهم الجيش السوداني بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق قبائل في إقليمي دارفور وكردفان واصفًا خصومه داخل الجيش بأنهم سرطان يجب اجتثاثه وهدّد حميدتي باستهداف أي مطار أو طائرة تقلع من أي دولة مجاورة إذا تورطت في الصراع قائلا إنه هدف مشروع.

شاهد أيضا.. مُسيّرات تضرب محيط مطار الخرطوم قبل إعادة افتتاحه



الإمارات العربية التي تتدخل بالشؤون السودانية بحسب الخرطوم التي تتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بالمال والسلاح والمقاتلين المرتزقة دعت لوقف فوري لإطلاق النار في السودان. وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن مستقبل السودان يجب أن يتضمن انتقالا مدنيا وليس مجلسا عسكريا

وفيما حذر الاتحاد الأوروبي من تفكك السودان مبديا استعداده لتعزيز انخراطه مع الأطراف السودانية شريطة أن يتحقق تقدم ملموس على الأرض نحو تسوية سياسية حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في ولاية شمال دارفور بالسودان مع تصاعد حدة العنف واستمرار الحصار على مدينة الفاشر معتبرة أنّ القصف المتكرر على المدينة يعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

