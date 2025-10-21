رئيس استخبارات مصر يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش
رئيس استخبارات مصر يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة
التقى رئيس الاستخبارات المصرية، حسن رشاد، رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وجاء في البيان أنه «خلال الاجتماع، نوقِشَت سبل تعزيز الهدنة السارية في القطاع، والعلاقات الإسرائيلية-المصرية (...) بالإضافة إلى الخوض في قضايا إقليمية أخرى».

وأشار البيان إلى خارطة طريق غزة التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي شملت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ برعايته ووساطة مصرية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية قريبة من السلطات، بأن رئيس الاستخبارات المصرية سيجتمع أيضاً مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الموجود أيضاً في الأراضي المحتلة.

اقرأ المزيد:

مصر تتحدث عن تعقيدات جديدة أمام المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار في غزة

وتأتي زيارة رشاد إلى القدس المحتلة بعد مرور أكثر من أسبوع على الهدنة، بموجب اتفاق توسطت فيه مصر واستضافت القائمين عليه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وتتزامن زيارة حسن رشاد أيضاً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الذي جاء في بيان للبيت الابيض انه "يسعى إلى حفظ وقف إطلاق النار في القطاع".

ومن المتوقع أن يلتقي فانس، اليوم، المبعوثَين الأميركيين ويتكوف وجاريد كوشنر وخبراء عسكريين يراقبون الهدنة، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه سيلتقي أيضاً مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو غداً.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

مصر تتحدث عن تعقيدات جديدة أمام المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار في غزة

مصر تتحدث عن تعقيدات جديدة أمام المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار في غزة

الترحيل القسري... عقوبة الاحتلال الجديدة للأسرى المحررين

الترحيل القسري... عقوبة الاحتلال الجديدة للأسرى المحررين

إعلان موعد فتح معبر رفح لعودة الفلسطينيين الى غزة

إعلان موعد فتح معبر رفح لعودة الفلسطينيين الى غزة

بعد إعلان حماس.. مصر تعلق على أزمة جثث الاسرى في غزة

بعد إعلان حماس.. مصر تعلق على أزمة جثث الاسرى في غزة

0% ...

آخرالاخبار

مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام إضافي

مصر والسعودية توقعان اتفاق تعاون عسكري

تخت روانجي: لا معنى لمفاوضات نتيجتها محددة مسبقا

واشنطن تعلن دعمها لإلغاء عقوبات قانون "قيصر" عن سوريا

عراقجي: إيران تدعم وحدة وسلامة أراضي السودان

الرئيس اللبناني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"

كيان الاحتلال يتسلم 3 جثث عبر الصليب الأحمر

ملامح نظام الجمهوري البرلماني وتحديات المستقبل الديمقراطي في العراق

الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين يوميا في غزة

أنقرة تستضيف اجتماعًا لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة