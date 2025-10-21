رئيس استخبارات مصر يلتقي نتنياهو في القدس المحتلة

وجاء في البيان أنه «خلال الاجتماع، نوقِشَت سبل تعزيز الهدنة السارية في القطاع، والعلاقات الإسرائيلية-المصرية (...) بالإضافة إلى الخوض في قضايا إقليمية أخرى».

وأشار البيان إلى خارطة طريق غزة التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي شملت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ برعايته ووساطة مصرية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام مصرية قريبة من السلطات، بأن رئيس الاستخبارات المصرية سيجتمع أيضاً مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الموجود أيضاً في الأراضي المحتلة.

وتأتي زيارة رشاد إلى القدس المحتلة بعد مرور أكثر من أسبوع على الهدنة، بموجب اتفاق توسطت فيه مصر واستضافت القائمين عليه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وتتزامن زيارة حسن رشاد أيضاً مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، الذي جاء في بيان للبيت الابيض انه "يسعى إلى حفظ وقف إطلاق النار في القطاع".

ومن المتوقع أن يلتقي فانس، اليوم، المبعوثَين الأميركيين ويتكوف وجاريد كوشنر وخبراء عسكريين يراقبون الهدنة، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه سيلتقي أيضاً مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو غداً.