الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
السفير الإيراني لدى الرياض يلتقي نائب وزير الرياضة السعودي
ناقش السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية "علي رضا عنايتي" مع نائب وزير الرياضة السعودي "بدر عبد الرحمن القاضي" الاستعدادات لمشاركة المسؤولين الرياضيين الإيرانيين والقافلة الرياضية الإيرانية في ألعاب الدول الإسلامية.

والتقى "علي رضا عنايتي"، نائب وزير الرياضة السعودي "بدر عبد الرحمن القاضي"، ورئیس الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي "ناصر ايمن المجالي" علی اعتاب انطلاق ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة وبحث مسألة الزيارة المرتقبة لوزير الرياضة والشباب "أحمد دنيا مالي"، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمود خسروي وفا"، بالإضافة إلى ارسال القافلة الرياضية الإيرانية للمشاركة في هذه الألعاب.

وتقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 50 دولة، ويتنافس رياضيو بلادنا في مختلف الألعاب، بما في ذلك الكرة الطائرة، والفنون القتالية، وألعاب القوى، والمصارعة، ورفع الأثقال، وغيرها من الألعاب.

