زيارة غامضة..طائرة إسرائيلية تنقل مبعوثي ترامب إلى الرياض

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش
رجحت وسائل إعلام عبرية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، قد غادرا الأراضي المحتلة ليل أمس متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة ويتكوف الخاصة.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الرحلة، التي وصفت بأنها "مباشرة وغير معتادة" نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان الإسرائيلي والسعودية، تمت في الوقت الذي كان فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يزور الأراضي المحتلة.

ويشار إلى أن ويتكوف وكوشنر يقودان الجهود الأمريكية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب المبرم في قطاع غزة، والذي تم توقيعه مؤخرا في شرم الشيخ بمصر، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق الزيارة الأمريكية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت شرطة الاحتلال إغلاق عدة شوارع في القدس بشكل متقطع يوم الأربعاء، لأسباب أمنية مرتبطة بزيارة نائب الرئيس فانس.

وكان فانس قد وصل إلى الأراضي المحتلة يوم الثلاثاء، حيث أعلن عن افتتاح "مركز التعاون المدني-العسكري لإعادة إعمار غزة"، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح اتفاق انهاء الحرب.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن زيارة فانس تأتي في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها قبل أيام.

وحذر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب للخطر.

