وزير طاقة ايران يلتقي وزير العمل والإسكان الإندونيسي في جدة

وافاد الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الايرانية، ان الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول تعزيز التعاون المشترك بين إيران وإندونيسيا.

وأكد وزير الطاقة، خلال دعوته نظيره الإندونيسي لزيارة مشاريع المياه والكهرباء الرائدة في إيران، وخاصة السدود الكهرومائية، اهتمام إيران بتطوير التعاون الثنائي مع إندونيسيا في قطاع المياه والكهرباء.

وفي هذا اللقاء أشار وزير العمل والإسكان الإندونيسي أيضاً إلى حاجة بلاده في الاستفادة من تجارب إيران في مجالات المياه والكهرباء، وخاصة تطوير محطات الطاقة الكهرومائية والحفاظ على استقرار وجهد الشبكة الكهربائية.

وأعلن الوزير الإندونيسي دودي هانغودو استعداد بلاده لتطوير التعاون مع إيران، وخاصة في مجالات المياه والكهرباء.