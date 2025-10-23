وزير طاقة ايران يلتقي وزير العمل والإسكان الإندونيسي في جدة

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٤١ بتوقيت غرينتش
وزير طاقة ايران يلتقي وزير العمل والإسكان الإندونيسي في جدة
 التقى وزير الطاقة الايراني، عباس علي آبادي، وزير العمل والإسكان الإندونيسي دودي هانغودو، على هامش مؤتمر وزراء المياه لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وافاد الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الايرانية، ان الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول تعزيز التعاون المشترك بين إيران وإندونيسيا.

وأكد وزير الطاقة، خلال دعوته نظيره الإندونيسي لزيارة مشاريع المياه والكهرباء الرائدة في إيران، وخاصة السدود الكهرومائية، اهتمام إيران بتطوير التعاون الثنائي مع إندونيسيا في قطاع المياه والكهرباء.

وزير الطاقة الايراني: قدرة توليد الكهرباء المتجددة تتجاوز 2500 ميغاواط

وفي هذا اللقاء أشار وزير العمل والإسكان الإندونيسي أيضاً إلى حاجة بلاده في الاستفادة من تجارب إيران في مجالات المياه والكهرباء، وخاصة تطوير محطات الطاقة الكهرومائية والحفاظ على استقرار وجهد الشبكة الكهربائية.

وأعلن الوزير الإندونيسي دودي هانغودو استعداد بلاده لتطوير التعاون مع إيران، وخاصة في مجالات المياه والكهرباء.

