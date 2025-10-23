التطبيع مع الاحتلال..

سموتريتش يسخر من السعوديين: استمروا بركوب الجمال!+فيديو

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٠١ بتوقيت غرينتش
قال وزير المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه لن يوافق على أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية إذا كان ذلك يتضمن إقامة دولة فلسطينية، قائلا: "لا شكرا استمروا في ركوب الجمال".

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر بعنوان "الهلاخاه في العصر التكنولوجي" الذي نظمه معهد زوميت وصحيفة "مكور ريشون"، حيث قال: "السيادة هي نقطة الاختبار (في إشارة إل ضم الضفة الغربية)، إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".

وتابع قائلا: "نحن سنواصل التقدم باقتصادنا ومجتمعنا ودولتنا وكل الأشياء العظيمة والرائعة التي نعرف كيف نقوم بها".

وقد أثارت تصريحاته جدلا واسعا وانتقادات حادة بسبب نبرتها العنصرية، خصوصا أنها تأتي في وقت تستعد فيه الإدارة الأمريكية لاستضافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الشهر المقبل، لبحث عدة ملفات، من بينها الدفع نحو اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وتتمسك الرياض منذ سنوات بموقفها القاضي بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال التوصل إلى اتفاق يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن جدول زمني واضح ونهائي.

ويعارض سموتريتش وأعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة هذا المطلب، مؤكدين رفضهم لأي خطوة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية أو غزة.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

