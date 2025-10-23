لاريجاني يكشف سبب عدم مشاركة ايران في قمة شرم الشيخ

و صرّح علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في حفل تكريم الشهيد الحاج حسين همداني، حول سبب عدم مشاركة إيران في اجتماع شرم الشيخ: أولًا، لم يكن هناك مكان لإيران الإسلامية في هذا الاجتماع ذي المستوى المحدود.

وأضاف: النقطة الثانية هي أنه بعد عامين من حرب ضارية مع الشعب الفلسطيني، راح ضحيتها حوالي 70 ألف شهيد، ها هم الآن يلبسون ثوب السلام. أليست هذه مزحة؟! لقد قتلتم وحاصرتم بأنفسكم! والآن تلبسون ثوب السلام!

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في إشارة إلى طلب الولايات المتحدة تقليص مدى صواريخ إيران، أن هذا الطلب يُعتبر في الواقع طلبًا للاستسلام وتهديدًا للأمن القومي.

وأوضح أن المقاومة والحفاظ على القدرة الصاروخية مثالان على حماية المصالح الوطنية والأمن العام. ولمواجهة هذه الضغوط، علينا جميعًا أن نكون متحدين ومتفقين.

وفي اشارة إلى حرب الـ 12 يوم مع الكيان الصهيوني قال امين المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني: جزء كبير من صواريخ الاعتراض التي يتملكها الكيان الإسرائيلي استُهلك وتعرض جزء مهم منها لأضرار جسيمة خلال فترة حرب الـ 12 يوما.

واكد لاريجاني ان نحو 25% من مخزون صواريخ الاعتراض التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي مصدرها الولايات المتحدة، واستبدالها قد يستغرق نحو عام ونصف، وهذا العجز يجعل الكيان الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على أنظمة الدعم والتموين الجوي الأمريكي.

ولفت لاريجاني إلى انه كان لحضور ومساعدات الولايات المتحدة في منظومة الدفاع الإسرائيلي دور حاسم؛ وبدون ذلك، كانت ضربة إيران للكيان الإسرائيلي ستكون أعنف بكثير.