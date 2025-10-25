بالفيديو..

دعما للمقاومة وتحرير الأسرى.. وفد أوروبي وعربي في بيروت

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش
زار وفد أوروبي وعربي مرقد سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدًا تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعمه لمسار تحرير الأسرى ومواصلة دعم المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

في إطار زيارته الداعمة لمسار تحرير الأسرى من سجون الاحتلال والتضامن مع المقاومة في لبنان وفلسطين، وصل وفد أوروبي وعربي بدعوة من العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى مكان ارتقاء السيدين الأسمى والهاشمي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وزار الوفد مرقد سيد شهداء الأمة، حيث وضعوا إكليلًا من الزهور على الضريح الشريف، وكان في استقبالهم عدد من قيادات حزب الله وجمع من عوائل الشهداء.

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي "أن زيارتهم إلى هذا المكان تعبّر عن موقف الرأي العام العالمي المتنامي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الصورة قد انقلبت عالميًا، إذ لم تعد “إسرائيل” تُرى كضحية، بل كقوة تمارس الظلم والقتل والوحشية".

وقال أحد أعضاء الوفد: "نحن هنا اليوم في لبنان لنعبر عن تضامننا مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومع كل أشكال المقاومة. من المكان الذي استشهد فيه السيد حسن نصر الله، نعلن استمرار دعمنا للمقاومة في لبنان وفلسطين، ونؤكد أن مقاومة قدّمت قادتها شهداء لا يمكن أن تُهزم."

اقرأ ايضا.. نبيه بري: وحدة اللبنانيين طريقنا المؤكد للنصر على "إسرائيل"

وأعربت إحدى المشاركات عن سعادتها بوجودها في لبنان، مؤكدة "تجديد العهد الأممي والفرنسي والأوروبي لمواصلة دعم المقاومة ودعم الأسرى ومحاربة الإمبريالية".

يُشار إلى أن الوفد شارك أيضًا في فعالية إطلاق الملتقى التضامني بعنوان "تحرير الأسرى"، التي أُقيمت في إطار مواجهة حرب الإبادة ودعم المقاومة، بحضور حشد من الشخصيات السياسية اللبنانية والفلسطينية، وجمع من المفكرين والإعلاميين.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

