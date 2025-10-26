وزير فرنسي يثير الجدل بتصريح له عن الجزائر

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش
أثار وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو جدلا واسعا عقب تصريحاته المتعلقة بفترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

وأدلى تابارو بتصريحات مثيرة للجدل، بعدما أعرب عن رفضه القاطع لأي اعتذار فرنسي للجزائر عن الحقبة الاستعمارية.

وفي مقابلة له على قناة "سي نيوز"، يوم الجمعة 24 أكتوبر، قال تابارو: "لسنا مطالبين بالاعتذار لا عن الماضي ولا عن الحاضر"، ما أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه باريس إلى تهدئة العلاقات مع الجزائر بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت في صيف عام 2024.

وأكد الوزير، وهو نجل روبرت تابارو، أحد قادة منظمة الجيش السري في وهران، أنه يؤيد استئناف العلاقات مع الجزائر في إطار "تعاون ضروري"، لكن على أساس موقف حازم.

ويشغل تابارو، المنتمي إلى حزب الجمهوريين، منصب وزير النقل منذ ديسمبر 2024، ويعد من الشخصيات اليمينية التي قبلت الانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثانية، رغم الخلافات داخل حزبه بشأن هذه المشاركة.

وقد علق النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتيس على خلفية هذه التصريحات، مذكرا بماضي عائلة الوزير قائلا: "فيليب تابارو هو ابن روبرت تابارو، أحد مؤسسي جبهة الجزائر الفرنسية وأحد قادة منظمة الجيش السري في وهران. الاستعمار بالنسبة له قضية عائلية".

