لبنان: شهيدان وجريحان في اعتداءات إسرائيلية شرقي البلاد

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥
١١:٠٣ بتوقيت غرينتش
لبنان: شهيدان وجريحان في اعتداءات إسرائيلية شرقي البلاد
استشهد مواطنان لبنانيان وأُصيب اثنان آخران، يوم الأحد، من جرّاء غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الحفير غرب بعلبك، وفق ما أفاد به مراسل الميادين في البقاع.

كما أفادت المصادر بأنّ مسيّرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ في محيط بلدة بوداي الواقعة غرب مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.

وفي البقاع شرقي لبنان، استشهد لبناني من جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة النبي شيت، وفق ما أكدته وزارة الصحة اللبنانية.

وتأتي الغارة الجديدة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدّ القرى والبلدات الجنوبية، حيث كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الأحد، استشهاد لبناني في غارة نفّذتها مسيّرة تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة سيارة في بلدة الناقورة، قضاء صور جنوبي البلاد.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرق واضح للقرار الأممي 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي طالت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لبنان: شهید باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة النبي شيت

لبنان: شهید باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة النبي شيت

3 شهداء بغارات مسيرة اسرائيلية على لبنان

3 شهداء بغارات مسيرة اسرائيلية على لبنان

واشنطن تهدد لبنان: المفاوضات أو الحرب.. وبيروت تتمسك بخيار الثبات والمقاومة

واشنطن تهدد لبنان: المفاوضات أو الحرب.. وبيروت تتمسك بخيار الثبات والمقاومة

أبعاد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والاتصالات بشأن اتفاق غزة

أبعاد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والاتصالات بشأن اتفاق غزة

0% ...

آخرالاخبار

إسلام آباد: محادثات السلام مع طالبان فشلت

2480 مغربيا من محتجي "جيل زد" يواجهون الملاحقات القضائية

في ظل تعتيم إعلامي.. الاحتلال يخطف ويقتل مواطنين سوريين

عشرات الشهداء بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة

ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار

بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

خلال لقاء بن سلمان وشهباز شريف...اتفاق جديد بين السعودية وباكستان