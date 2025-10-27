لبنان: شهيدان وجريحان في اعتداءات إسرائيلية شرقي البلاد

كما أفادت المصادر بأنّ مسيّرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ في محيط بلدة بوداي الواقعة غرب مدينة بعلبك في البقاع اللبناني.

وفي البقاع شرقي لبنان، استشهد لبناني من جرّاء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة النبي شيت، وفق ما أكدته وزارة الصحة اللبنانية.

وتأتي الغارة الجديدة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدّ القرى والبلدات الجنوبية، حيث كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، الأحد، استشهاد لبناني في غارة نفّذتها مسيّرة تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة سيارة في بلدة الناقورة، قضاء صور جنوبي البلاد.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرق واضح للقرار الأممي 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي طالت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.