نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو تقف يدا بيد مع إيران

وصرح "ريابكوف" اليوم الاثنين لمراسل "إرنا" في موسكو حول العلاقات الإيرانية- الروسية، بأن "التعاون بين البلدين تطور على مدى سنوات طويلة ليصبح عميقا، عمليا ومتعدد الأبعاد"؛ لافتا الى انه "لا توجد أي حالة من انعدام الثقة بين موسكو وطهران".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي : آمل أن الأفراد المطلعين على الفترة العصيبة والتحديات الهائلة التي يمر بها كلا بلدينا حاليا، سيدركون بنفس القدر أن إيران وروسيا يجب أن تقفا إلى جانب بعضهما البعض بشكل أوثق؛ مبينا أن موسكو على استعداد لتعزيز التعاون مع طهران في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو المالية أو في مجال النقل والتي لدينا فيها مشاريع واعدة، وكذلك في المجال النووي.

وانتقد "ريابكوف"، بشدة، "محاولات بعض الدول في العالم، ليس فقط في أمريكا، بل أيضا في أوروبا والاتحاد الأوروبي، استخدام الملف النووي الإيراني ذريعة للتسلط وممارسة القوة العسكرية ضد إيران"؛ معتبرا أن هذا السلوك بانه "يتعارض مع الأمن الدولي ورفاه البشرية جمعاء".

وأضاف، أن "نهج الدول الغربية يتناقض مع مبادئ الأمن والاستقرار الدوليين"؛ معربا عن تقدير موسكو الكبير للدعم السياسي وغيره الذي تتلقاه من طهران، وأكد بأن هذا الدعم يحمل أهمية خاصة في ظل المرحلة الراهنة والمليئة بالتحديات.