كييف تتهم موسكو بارتكاب جريمة حرب جديدة في خيرسون!

وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها تطويق أكثر من خمسة آلاف جندي أوكراني في كوبيانسك وتحييد نحو ألف وخمسمئة جندي خلال الساعات الأخيرة مع تدمير منشآت عسكرية وبنى تحتية للطاقة، وقطع خطوط الإمداد الجوية الأوكرانية في كراسنوارميسك.



وفي سياق مواز، كشف بوتين عن اختبار جديد للمسيرة البحرية النووية بوسيدون، بعد أيام من التجربة النهائية لصاروخ بوريفيستنيك النووي بعيد المدى مؤكدا أن هذه الأسلحة لا نظير لها في العالم ولا يمكن اعتراضها حسب وصفه.



ميدانيا ايضا لتهمت كييف موسكو بارتكاب ما اسمتها جريمة حرب جديدة من خلال قصف مستشفى للأطفال في خيرسون حيث أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال، فيما تواصل القوات الروسية قصف مناطق في أوديسا ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو سبعة وعشرين ألف منزل.







الى ذلك شنت أوكرانيا هجمات مسيرة على الأراضي الروسية إذ أعلن حاكم بيلغورود عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة في هجوم أوكراني جديد بينما أسقطت الدفاعات الروسية مئة طائرة مسيرة خلال ليلة واحدة فوق عدة مقاطعات.



سياسيا، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف إن الحرب قد تنتهي خلال عام واحد، مؤكدا وجود تقارب دبلوماسي بين موسكو وواشنطن.



وبينما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض يبدو أن موسكو تمضي في تصعيد ميداني مترافق مع استعراض لقدراتها النووية الاستراتيجية وتحقيقها انتصارات ميدانية.

