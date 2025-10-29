إنهيار وقف النار في غزة.. مئات القتلى وتصعيد إسرائيلي مريع!

فقد شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق.

وقال النونو إن تبريرات الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال على غزة تعد شراكة مباشرة في العدوان، مؤكدا أنه لم تصدر من جانب الحركة أي خروقات للاتفاق، وأن الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته.



على الجانب الاميركي فقد قال الرئيس دونالد ترامب، إن لـ"إسرائيل" الحق في الرد والانتقام، معتبرا أن وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن ليس مهددا، وذلك بعد مزاعم مقتل جندي اسرائيلي جنوبي قطاع غزة.



اما في كيان الاحتلال فقد صعد وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير من لهجته، مهددا بإسقاط الحكومة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هدف تدمير حماس.



وقال بن غفير إن عودة نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب شاملة هو خطأ جسيم، مؤكدا رفضه خطة ترامب لإنهاء الحرب، ومطالبا باستئناف العمليات العسكرية فورا.





خلال اربع وعشرين ساعة خرق كيان الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار أكثر من مئة وخمس وعشرين مرة، ما ادى الى استشهاد اكثر من150 مدنيا جلهم من النساء والاطفال، وذلك بسبب مزاعم مقتل جندي اسرائيلي في رفح، وبحسب الخبراء فهذه المزاعم هي ذريعة واهية، مؤكدين أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة، ولا تشهد أي تحرك عسكري كبير لحماس هناك.



ومع استمرار الغارات الإسرائيلية، وتزايد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بشأن الالتزام بالاتفاق من عدمه، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار الكامل، في انتظار تحرك الوساطة الدولية لإنقاذ ما تبقى من فرص للتهدئة في غزة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...