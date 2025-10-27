خليل الحية:سلاح المقاومة يتحوّل إلى الدولة بعد زوال الاحتلال

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش
خليل الحية:سلاح المقاومة يتحوّل إلى الدولة بعد زوال الاحتلال
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن سلاح الحركة وحامليه سيتحولون للدولة الفلسطينية فور إقامتها.

وأضاف في تصريحات نشرتها قناة «حماس»، عبر تطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين: «نحن شعب تحت الاحتلال، ومن حقنا بالقانون الدولي أن نواجه الاحتلال، وسلاحنا الذي نحمله نحن وكل الفصائل مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، فإذا انتهى هذا الاحتلال وأقيمت لنا دولة فلسطينية فهذا السلاح وحاملوه سيتحولون إلى الدولة».

وأشار إلى أن «هناك نقاشًا وحوارًا وطنيًا جادًا في هذه القضية وفي غيرها، للبحث عن حلول ومقاربات لا تمنع الفلسطيني من حقه المكفول دوليا، وتحمي حالة وقف إطلاق النار»، مؤكدًا أن «الحركة مستعدة للالتزام بوقف إطلاق النار كما هو متفق عليه».

وأكد أن الحركة لديها الإرادة الكبيرة والكافية من جانبها ألا تعود الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، وألا تعطي الاحتلال أي ذريعة لعودة الحرب.

ونوه أن «هناك إشكاليات في البحث عن جثامين أسرى الاحتلال، لأن الاحتلال غيّر طبيعة أرض غزة خلال حرب الإبادة»، مؤكدًا أن عناصر المقاومة وكتائب القسام جادون في البحث ليلا ونهارا.

وأكمل: «حتى إنّ بعض من دفن هذه الجثامين استشهد، أو ما عاد يعرف أين دفنهم، ورغم كل ذلك حتى الآن تمّ تسليم 17 جثة للاحتلال الإسرائيلي من أصل 28 جثة، وتبقى من القائمة التي قدمها الاحتلال 13 جثة».

