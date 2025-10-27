شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة البياض جنوبي لبنان

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية تصاعدا ملحوظا، بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تتكثّف فيه المؤشرات الميدانية والسياسية على احتمالات انتقال المواجهة بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله إلى مستوى جديد من التصعيد.

وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية على الحدود، والرسائل السياسية التي تبعثها تل أبيب عبر تصريحات مسؤوليها، يزداد الحديث عن استعدادات ميدانية قد تمهّد لعمليات أوسع في الجنوب اللبناني، سواء بهدف "تثبيت الردع" كما يزعم الكيان الإسرائيلي، أو في إطار حسابات إقليمية أعمق تتعلق بالتوتر مع إيران وتطورات الحرب في غزة.

كما قام الجيش الإسرائيلي بالتصعيد حيال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، حيث أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة يدوية على دورية تابعة للقوة قرب مستوطنة كفركلا. ولم يصب أي من أفراد القوة بأذى، وفقا للمكتب الصحفي للقوة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والاحتلال، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

لكن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم بالموعد، وأبقى على وجوده العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد ويواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، بذريعة "ضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.