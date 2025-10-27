القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في غزة

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش
القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها في غزة
أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستقوم بتسليم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم الاثنين في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

إقرأ أيضاً..القسام يسلم اليوم جثتين جديدتين لأسيرين إسرائيليين

وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مناطق انتشار عناصر وحدة "الظل" في كتائب القسام في قطاع غزة خوفا من اندلاع مواجهة مباشرة مع عناصر حماس، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأشارت تقديرات سياسية في تل أبيب إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تقدم في الوقت الحالي على أي خطوات تصعيدية تجاه حماس، بانتظار ما ستسفر عنه جهود البحث خلال الـ 48 ساعة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمهلة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

ورغم مرور أيام على الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس بوساطة إقليمية، لا تزال جثة 13 أسيرا إسرائيليا داخل قطاع غزة، في حين لم تسفر عمليات البحث في رفح وخان يونس حتى الآن عن أي نتائج تذكر.

من جهته، قال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إنّ الحركة ستبدأ قريبا عمليات بحث في "مناطق جديدة"، مؤكدا حرصها على إنهاء هذا الملف الإنساني بما يضمن مصلحة الشعب الفلسطيني ويحافظ على التفاهمات القائمة مع الوسطاء.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تفشي الأمراض ووفاة أسرى جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

تفشي الأمراض ووفاة أسرى جراء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

شجار حاد بين بن غفير ونائبة في الكنيست لممارساته ضد الأسرى

شجار حاد بين بن غفير ونائبة في الكنيست لممارساته ضد الأسرى

القسام يسلم اليوم جثتين جديدتين لأسيرين إسرائيليين

القسام يسلم اليوم جثتين جديدتين لأسيرين إسرائيليين

0% ...

آخرالاخبار

عمليات نسف متعددة ينفذها الاحتلال شرقي قطاع غزة

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

الفلاوي بلدة التاريخ والطبيعة والشاهدة على مجزرة السبلاني

الرئيس الإيراني: التعاون الإقليمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية

التنبوء بـ'أمراض القلب' و'التقدم في العمر' من خلال فحص بسيط للعين

تداول أسماء مرشحين لرئاسة لجنة التكنوقراطية في غزة

البرهان: غادرنا الفاشر لتفادي 'قتلا ممنهجا' للمدنيين على يد الدعم السريع

سموتريتش يهاجم السعودية مجددا

باكستان تحيي الذكرى الـ78 لـ"يوم كشمير الأسود"

ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما