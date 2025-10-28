طهران وموسكو عازمتان على تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية وتبادل الخبرات

وناقش مهدي جمران، رئيس المجلس البلدي الإسلامي لمدينة طهران، الذي سافر إلى موسكو على رأس وفد للمشاركة في حفل توقيع إعلان الحركة البرلمانية لعواصم دول البريكس، تطوير التعاون مع أليكسي شابوشنيكوف، رئيس المجلس البلدي لمدينة موسكو، يوم الاثنين، بعد مشاركته في الحفل.

وأشار رئيس المجلس البلدي الإسلامي لمدينة طهران إلى زيارته السابقة إلى موسكو، ووصف الوجه الحالي للعاصمة الروسية بأنه مختلف عن وقت زيارته السابقة، وقال: طهران أيضًا مختلفة عما كانت عليه قبل 10 أو 30 عامًا، وهي تتطور وتسير على طريق التطور نحو مدينة صحية.

وأضاف جمران: إن تعزيز العلاقات بين مدينتي طهران وموسكو بالاستفادة من خبراتهما سيساعد في حل المشكلات التي تواجه هاتين العاصمتين.

وفي إشارة إلى تشكيل حركة برلمانات عواصم البريكس بتوقيع بيان مشترك من قبل عدد من المدن من مختلف البلدان، قال رئيس المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران: نعتبر التواجد في حركة برلمانات البريكس فرصة للاستفادة من تجارب المدن الأخرى في العالم من أجل النهوض بمدننا والمدن الأخرى في العالم.

وقال جمران: المهم في المرحلة الحالية هو أن تتطور مجموعة البريكس من المستوى الحالي للعلاقات السياسية والحكومية، ويمكنها أيضًا أن تكون ناجحة ومؤثرة في المجال العام.

وأشار إلى أن تطوير العلاقات بين شعوب ومدن دول البريكس سيُنشئ رابطة روحية وأخلاقية بينها، ويمكن أن ينتشر على نطاق واسع في العالم في إطار من السلام العالمي.

وقال رئيس المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران: "من هذا المنطلق، نشعر بحزن عميق وتأثر بالغ إزاء الظلم الصارخ الذي يتعرض له شعبا غزة ولبنان، ونرى من واجبنا العمل على تحرر هاتين المنطقتين من المعاناة والضغط الحاليين".

وفي هذا الاجتماع، أعرب أليكسي شابوشنيكوف، رئيس المجلس البلدي لمدينة موسكو، عن ارتياحه لانضمام جمهورية إيران الإسلامية إلى الحركة البرلمانية لعواصم دول البريكس، وقال: "تتمتع عواصمنا بعلاقات راسخة قائمة على الثقة والصداقة، وننفذ حاليًا برنامج تعاون حتى عام 2027".

وفي إشارة إلى توقيع رئيسي البلدين على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، وتطبيقها بعد تصديقها في المجلسين التشريعيين وإخطار رئيسي البلدين بها، قال: "إن هذه المعاهدة الشاملة، إلى جانب اتفاقيات التعاون الأخرى، تُرسي أساسًا متينًا للعمل المشترك".

وصرح شابوشنيكوف: "أنا على ثقة بأن التعاون المباشر بين المجلس البلدي لمدينة موسكو والمجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران سيُمكّننا من تنسيق الجهود بما يخدم مصالح مواطني العاصمتين".

وقال: "سيُمثل تعاون العاصمتين خطوة جديدة في تعزيز الشراكة بين روسيا وإيران".

وفي هذا الاجتماع، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير الحوار بين المجلس البلدي الاسلامي لمدينة طهران والمجلس البلدي لمدينة موسكو، واتفقا على تبادل خبراتهما في مجال التشريعات الحضرية ومبادرات الشباب، والسعي نحو تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية.