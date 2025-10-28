السفير الباكستاني في طهران: العلاقات الدفاعية مع إيران في أفضل حالاتها

ونقلاً عن صحيفة "إندبندنت"، أضاف "محمد مدثر تيبو" خلال حفل أقيم في السفارة الباكستانية بطهران بمناسبة يوم كشمير: "تتواصل القوات العسكرية والدفاعية الإيرانية والباكستانية باستمرار، وقد شهدت العلاقات العسكرية بين البلدين زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين.

وأضاف: "مستوى التعاون بين المؤسسات الدفاعية في طهران وإسلام آباد ممتاز ومتطور".

وأكد السفير الباكستاني في طهران أن بلاده كانت أول دولة تعلن دعمها لإيران خلال الحرب الأخيرة (حرب الـ 12 يومًا التي شنها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية)، مضيفًا: "دعمت باكستان إيران دعمًا كاملًا استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة، وأعلنت موقفها في جميع الأوساط الدبلوماسية وفقًا للقوانين والأعراف الدولية".

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال إن رئيس الوزراء الباكستاني أكد دعم إسلام آباد للبرنامج النووي السلمي الإيراني خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني.

كما أشار تيبو إلى التعاون العسكري المستمر بين إسلام آباد وطهران، مضيفًا: "تزور القوات البحرية الباكستانية الموانئ الإيرانية بانتظام، والعلاقات بين المؤسسات الدفاعية في البلدين في مستوى ممتاز".

وفي جزء آخر من كلمته، أشار السفير الباكستاني لدى طهران إلى المخاوف الأمنية لبلاده بشأن أفغانستان، قائلاً: "قلقنا الرئيسي هو الإرهابيون الذين يتسللون إلى باكستان من داخل أفغانستان ويتسببون في مقتل عدد كبير من المدنيين والجنود".

وأعرب عن تقديره لدور قطر الوسيط في الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان، وأشار إلى أن الجولة القادمة من المحادثات بين البلدين مقررة في تركيا، وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه المحادثات في حل المشاكل القائمة من خلال التفاهم والحوار.