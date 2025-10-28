قطاع غزة: 93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، يوم الاثنين، عن وصول 8 جثامين شهداء منتشلين، إضافة إلى 13 إصابة، خلال الساعات الـ 48 الماضية، مشيرةً إلى أنّ عدداً من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وارتفعت بذلك حصيلة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة إلى 68527 شهيداً، و170395 إصابة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أمّا الفترة الممتدة منذ وقف إطلاق النار في القطاع، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، فقد بلغ فيها العدد الإجمالي للشهداء 93 شهيداً، كما أُصيب 337 شخصاً، فضلاً عن انتشال 472 جثماناً.

إلى ذلك، تمّ استلام 195 جثماناً من الاحتلال الإسرائيلي، وجرى التعرّف إلى 72 منها.

الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع

في السياق، أفادت مصادر فلسطينية، في وقت سابق يوم الاثنين، بارتقاء شهيدين، من جرّاء قصف من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.

كما شهدت خان يونس أيضاً قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف جنوبها، وجنوب مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، تعرّض شرق مدينة دير البلح لإطلاق نار مكثّف من الدبابات الإسرائيلية.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي بخرق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ 11 من الشهر الجاري، متسبّباً بارتقاء العديد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين منهم.

