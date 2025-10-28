باكستان تحيي الذكرى الـ78 لـ"يوم كشمير الأسود"

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
في الذكرى الثامنة والسبعين ليوم "كشمير الأسود"، اليوم الذي سيطرت فيه القوات الهندية على إقليم كشمير المتنازع عليه دوليًا، خرج الباكستانيون والکشمیریون في مختلف أنحاء البلاد في مسيرات منددة بما وصفوه بـ"الاحتلال الهندي" لإقليم جامو وكشمير، مطالبين بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحق تقرير المصير.

وقال الناشط المدني، حسن نثار، لقناة العالم: "تُعد قضية كشمير أول قضية أُدرجت على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي منذ عام 1947، إلا أن المجلس عجز حتى اليوم عن إيجاد حل نهائي لها، مما يؤكد فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمات، لذا نحن نؤيد حق الشعب الكشميري في المقاومة لنيل حقوقه بتقرير المصير".

كما عُقدت مؤتمرات على المستوى الحكومي، أدان خلالها المسؤولون الحصار الهندي المفروض على الشعب الكشميري، مطالبين المجتمعين الإسلامي والدولي بالتدخل لفك الحصار ووقف الانتهاكات المستمرة ضد سكان الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

اقرأ أيضا: نيودلهي ترفض تدخل ترامب في نزاع بين الهند وباكستان

وشدد عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، السيناتور اشتياق أزهر، في حديثه لقناة العالم، على أن "مسؤولية الدفاع عن حقوق الكشميريين تقع على عاتق العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، ولا بد من اتخاذ آلية فعّالة لحل هذه القضية الإنسانية والسياسية الإقليمية".

وقالت رئيسة جناح غير المسلمين في حزب الشعب، سفيرة بركاش، لقناة العالم: "سلبت الهند حق الكشميريين في تقرير مصيرهم الذي أقرّه مجلس الأمن، لكن دون تنفيذ فعلي حتى اليوم، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية. لذا نحن نفعّل دبلوماسيتنا الشعبية والرسمية لحل هذه القضية التي لا زالت تتسبب بخلاقات إقليمية محتدمة".

وفي هذه المناسبة، ندّدت الحكومة الباكستانية بما وصفته بثمانية وسبعين عامًا من الاحتلال والإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان، مشددة على مواصلة دعمها للشعب الكشميري حتى ينال حقه في تقرير مصيره وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي سيكون متاحا للسعودية

وزير دفاع باكستان: برنامجنا النووي سيكون متاحا للسعودية

الجيش الباكستاني يعلن قتل 31 مسلحا من طالبان باكستان

الجيش الباكستاني يعلن قتل 31 مسلحا من طالبان باكستان

انفجار قنبلة في باكستان يودي بحياة 14 شخصاً

انفجار قنبلة في باكستان يودي بحياة 14 شخصاً

كابل تعلن انتهاء العمليات العسكرية على حدود باكستان

كابل تعلن انتهاء العمليات العسكرية على حدود باكستان

0% ...

آخرالاخبار

عمليات نسف متعددة ينفذها الاحتلال شرقي قطاع غزة

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

الفلاوي بلدة التاريخ والطبيعة والشاهدة على مجزرة السبلاني

الرئيس الإيراني: التعاون الإقليمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية

التنبوء بـ'أمراض القلب' و'التقدم في العمر' من خلال فحص بسيط للعين

تداول أسماء مرشحين لرئاسة لجنة التكنوقراطية في غزة

البرهان: غادرنا الفاشر لتفادي 'قتلا ممنهجا' للمدنيين على يد الدعم السريع

سموتريتش يهاجم السعودية مجددا

باكستان تحيي الذكرى الـ78 لـ"يوم كشمير الأسود"

ايران في مركز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما