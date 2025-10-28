إتفاق إيراني سعودي على تعزيز التعاون الصحي

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش
إتفاق إيراني سعودي على تعزيز التعاون الصحي
أكد وزيرا الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على توسيع التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الصحة والدواء والمعدات الطبية.

والتقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمد رضا ظفرقندي" نظيره السعودي "فهد عبد الرحمن الجلاجل" على هامش مؤتمر الاستثمار الصحي والمعرض الصحي العالمي بالعاصمة السعودية، الرياض.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء، عن ارتياحهما للتوجه المتزايد للتعاون بين البلدين في مجال الصحة، وأكدا على تطوير التعاون المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية والتعليمية، بما في ذلك تبادل الأساتذة والطلاب، وعقد المؤتمرات والندوات التخصصية المشتركة، وتعزيز العلاقة بين الجامعات الطبية الإيرانية والسعودية.

وشدد وزيرا الصحة الإيراني والسعودي على أهمية توسيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والبنية التحتية الصحية والاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات القائمة في هذه المجالات.

كما استعرض الجانبان مسودة مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصحة، وأكدا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذه الوثيقة المهمة.

وأكد وزير الصحة الإيراني على أهمية توسيع نطاق دبلوماسية الصحة والعلوم، ودعا نظيره السعودي إلى زيارة رسمية إلى طهران ومواصلة المحادثات الثنائية لتعميق التعاون في مجال الصحة.

تجدر الإشارة إلى أنه توجه وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني على رأس وفد من كبار المدراء في قطاعي الأدوية والمعدات الطبية في البلاد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الثامنة لمعرض الصحة العالمي 2025 المنعقد في الرياض.

