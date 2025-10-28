عارف: لدينا علاقة ودية مع السعودية في جميع القطاعات

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
عارف: لدينا علاقة ودية مع السعودية في جميع القطاعات
أكد النائب الاول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف أن أولوية إيران هي تعزيز التعاون مع جيرانها، وخاصة المملكة العربية السعودية، وقال: "لدينا الآن علاقة ودية للغاية مع المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات".

وأكد عارف قائلاً: إن استكمال الممرات والسكك الحديدية والطرق جارٍ بهدف تطوير العلاقات مع الجيران. لقد تطورت علاقاتنا مع الدول المجاورة والاتحاد الأوراسي بشكل جيد للغاية، وساد جو من الود والتفاهم فيما يتعلق بالمصالح المشتركة".

وأضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: "نعتبر الدول المجاورة أشقاء لنا، ونسعى إلى الوحدة مع الدول الإسلامية. إذا كان هناك أي خلاف، فسنحله في جو ودي".

وأشار عارف إلى أن أولوية إيران هي تعزيز التعاون مع جيرانها، وخاصة المملكة العربية السعودية. وأكد أن لدىنا الآن علاقة ودية للغاية مع المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات.

