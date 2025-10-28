غزة تواجه كارثة بيئية وصحية: 70 ألف إصابة بالكبد الوبائي

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش
غزة تواجه كارثة بيئية وصحية: 70 ألف إصابة بالكبد الوبائي
كشف مصدر طبي في قطاع غزة عن تسجيل أكثر من 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، تتطلب علاجا عاجلا خارج القطاع.

وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، د. خليل الدقران، أن فتح المعابر فورا أصبح ضرورة قصوى للحد من تفشي الأمراض الوبائية الخطيرة.

وأشار الدقران إلى الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف شهيد مفقودا، فيما تم التعرف على أكثر من 68 ألف شهيد حتى الآن.

وأضاف أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام، ولا يمكن انتشالهم بسبب وجود قوات الاحتلال ونقص الآليات اللازمة.

وأكد على الحاجة لتدخل الدول العربية للمساعدة في انتشال الشهداء تحت الأنقاض.

وأوضح أن الاحتلال أدخل 9 شاحنات فقط من المساعدات الطبية، وهي غير كافية لتغطية العجز الكبير، مشيرا إلى وفاة أكثر من 41% من مرضى الكلى خلال العدوان الأخير على غزة.

وأضاف أن 67% من المستلزمات الطبية مفقودة بالكامل داخل المنظومة الصحية، ما يزيد من حدة الأزمة ويضع حياة السكان في خطر مباشر.

غزة تواجه كارثة بيئية وصحية

تشهد مدينة غزة أزمة بيئية وصحية حادة نتيجة تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في الشوارع، ما يزيد المخاطر على صحة المواطنين.

ويعزى جزء كبير من الأزمة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي لطواقم بلدية غزة من الوصول إلى مكب النفايات الرئيسي في جحر الديك، ما أدى إلى تراكم أكثر من 250 ألف طن من النفايات.

كما ساهم انتشار القوارض والحشرات في تفاقم الوضع الصحي، في ظل تدمير 85% من آليات البلدية خلال الحرب، ما أضعف قدرتها على مواجهة الأزمة.

إلى جانب ذلك، أدى شح المياه المستمر إلى زيادة معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة الحالية.

