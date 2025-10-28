القسام: عثرنا على جثة أسير إسرائيلي.. ونؤجل تسليمها بسبب خروقات الاحتلال

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش
القسام: عثرنا على جثة أسير إسرائيلي.. ونؤجل تسليمها بسبب خروقات الاحتلال
كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، عن العثور على جثة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن عملية تسليمها ستؤجل بسبب خروقات الاحتلال.

وأوضحت كتائب القسام، في تصريح صادر عنها، أنها “تعتزم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها قبل قليل داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة، وذلك عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غزة”.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر في المقاومة لقناة الجزيرة، بأنه تم العثور على جثة الإسرائيلي عميرام كوبر داخل نفق شمالي خان يونس جنوبي القطاع.

كما أشار المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء أمس، إلى أن الحركة سلّمت 18 جثة من جثث أسرى الاحتلال في قطاع غزة، لافتًا إلى أن ضعف الإمكانيات الميدانية يعوق استكمال عمليات الانتشال لبقية الجثث.

وردّ قاسم على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من مزاعم تفيد بأن حماس تعرف مواقع جميع الجثث ولا ترغب في تسليمها، مؤكدًا أن تلك الادعاءات عارية عن الصحة، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على معالم القطاع بفعل العدوان والقصف الإسرائيلي المستمر.

يُذكر أن حركة حماس جدّدت في أكثر من مناسبة تأكيدها التزامها بتسليم جثث 13 أسيرًا لا تزال في قطاع غزة، بينهم 10 إسرائيليين أُسروا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إسرائيلي مفقود منذ عام 2014، وعامل تايلندي وآخر تنزاني.

وكانت حماس و”إسرائيل” قد توصّلتا في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى اتفاق بوساطة أميركية وقطرية ومصرية يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبموجبه أفرجت الحركة عن 20 أسيرًا، وسلّمت رفات 18 أسيرًا من بين 28 أعلنت “إسرائيل” مقتلهم، مع تأكيدها التزامها بتسليم بقية الجثث لاحقًا.

