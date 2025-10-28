بالفيديو..

زيارة أميركية جديدة إلى بيروت وسط ترقّب للمرحلة المقبلة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش
في ظلّ توتر سياسي داخلي وترقّب للمرحلة المقبلة، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تمثّل بوصول الموفدة الأميركية مورغان أورتيغوس قادمة من كيان الاحتلال، في زيارة تحمل رسائل ضغط على لبنان تتعلق بسلاح المقاومة وبملف المفاوضات مع “إسرائيل”، وسط تزامن لافت مع تحركات عربية يقودها أبو الغيط واللواء حسن رشاد، ما يعكس محاولة دولية لإعادة رسم التوازنات السياسية في لبنان.

وسط ترقب حذر للمرحلة المقبلة، يأتي الحراك السياسي الخارجي، الموفدة الأميركية مورغان أورتيغوس وصلت بيروت قادمة من كيان الاحتلال، مستبقة زيارتها للرؤساء الثلاثة بالطلب عدم التغطية الإعلامية وعدم الإدلاء بأي تصريح، وسط تسريبات بأنها تحمل تبني رؤية الكيان الإسرائيلي حول لبنان.

حركة الموفدين إلى لبنان من الأميركيين تندرج في إطار واحد، هو الضغط على لبنان بهدفين:

الهدف الأول سلاح المقاومة، والهدف الثاني جرّه إلى مسار مفاوضات مباشرة لتقديم تنازلات أوسع تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

الزيارة تزامنت مع وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، اللذين التقيا رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة للبحث في العلاقات الأمنية والسياسية غير البعيدة عن التطورات المرتبطة بلبنان.

إن هذه الزيارات تتم بتقطير إعلامي، بغية عدم إيصال الرسالة المطلوبة إلى الجمهور اللبناني حيال ما يدور، وكانت هناك تعليمات خاصة ينقلها المصريون وتنقلها الموفدة الأميركية إلى بيروت من الإدارة الإسرائيلية.

الأوساط النيابية المتابعة وضعت الزيارة الأميركية في خانة فرض الهيمنة، لدفع لبنان إلى مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي تبعاً للسيناريو الأميركي الرامي إلى الهيمنة على لبنان والمنطقة وتكريس الهيمنة الصهيونية على مقدراتها ودورها وشعوبها.

اقرأ المزيد.. رئيس لبنان للمبعوثة الأميركية: يجب تمكين الجنوبيين من العودة لمنازلهم

دائماً كان الموقف الأميركي منحازاً بالكامل إلى الجانب الإسرائيلي، وليس سراً أن الولايات المتحدة تغطي الجرائم الإسرائيلية في لبنان وفلسطين وفي أي مكان في المنطقة العربية.

الأمر الثاني أن هؤلاء الموفدين دائماً يحملون شروطاً أو تهديدات مبطنة، وتشير الأوساط إلى أن الزيارات المكوكية تأتي وسط جو من التحريض السياسي الذي تمارسه بعض القوى النيابية اللبنانية الساعية إلى تعطيل العمل التشريعي بما يتقاطع مع سعي الإدارة الأميركية لتوظيف الانقسام الداخلي لمصلحة مشروعها في لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

