عراقجي يهنىء فتيات المنتخب الوطني لكرة اليد على إنجازهن التاريخي

وجاء في رسالة عباس عراقجي: أهنئ الشعب الإيراني العظيم، وأسرة كرة اليد في البلاد، وخاصةً فتياتنا الشجاعات والبطلات اللواتي حققن ذلك بتمسكهن بمبادئهن الثقافية والدينية، على الفوز التاريخي لفريق كرة اليد الإيراني للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية.

وأكد أن: هذا الشرف العظيم، وهو أول ميدالية ذهبية في تاريخ كرة اليد الإيرانية للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية، هو ثمرة جهود ومثابرة وعزيمة جديرة بالثناء لفتيات هذا البلد.

وخلص عراقجي إلى القول: هذه البطولة رمز لقدرة وكفاءة المرأة الإيرانية.. آمل أن تكون بطولة آسيا فاتحة لتألق مستمر للفتيات الإيرانيات في مختلف المجالات الرياضية، ورفع راية وطننا عالياً.