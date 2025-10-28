عراقجي يهنىء فتيات المنتخب الوطني لكرة اليد على إنجازهن التاريخي

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش
عراقجي يهنىء فتيات المنتخب الوطني لكرة اليد على إنجازهن التاريخي
بعث وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برسالة تهنئة هنأ فيها المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات فوزه ببطولة الألعاب الآسيوية للشباب.

وجاء في رسالة عباس عراقجي: أهنئ الشعب الإيراني العظيم، وأسرة كرة اليد في البلاد، وخاصةً فتياتنا الشجاعات والبطلات اللواتي حققن ذلك بتمسكهن بمبادئهن الثقافية والدينية، على الفوز التاريخي لفريق كرة اليد الإيراني للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية.

وأكد أن: هذا الشرف العظيم، وهو أول ميدالية ذهبية في تاريخ كرة اليد الإيرانية للسيدات في دورة الألعاب الآسيوية، هو ثمرة جهود ومثابرة وعزيمة جديرة بالثناء لفتيات هذا البلد.

وخلص عراقجي إلى القول: هذه البطولة رمز لقدرة وكفاءة المرأة الإيرانية.. آمل أن تكون بطولة آسيا فاتحة لتألق مستمر للفتيات الإيرانيات في مختلف المجالات الرياضية، ورفع راية وطننا عالياً.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

منتخب فتيات إيران يحقق أول ذهبية له بتاريخ كرة اليد

منتخب فتيات إيران يحقق أول ذهبية له بتاريخ كرة اليد

0% ...

آخرالاخبار

اليمن والسعودية.. تفجر جديد للحرب؟!

"القيروان"فارسية الأصل.. الشابي يكشف أسرار التبادل الثقافي بين تونس وإيران!

طائرات الاحتلال تشن غارات على مجمع الشفاء الطبي في غزة

الاحتلال يستأنف الحرب ويقصف رفح وينسف مباني بغزة و حماس تعلق

العزلة الأكاديمية تتسع.. جامعات العالم تقاطع الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يحرم 600 ألف طالب في غزة من الدراسة

سفير إيران بالأمم المتحدة: يجب رفع العقوبات الأميركية عن كوبا فورا

ماذا يعني تعيين نوح يلماز سفيراً في دمشق؟

قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة

الاحتلال يواصل خرق الاتفاق ويفتح النار ويدمر البيوت