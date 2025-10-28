رئیس لبنان: نزع سلاح حزب الله بالقوة يعني حربا أهلية لا يريدها أحد

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش
رئیس لبنان: نزع سلاح حزب الله بالقوة يعني حربا أهلية لا يريدها أحد
أكد الرئیس اللبناني جوزیف عون، علی أنّ أي محاولة لنزع سلاح حزب الله بالقوة تعني أن هناك حرباً أهلية ستقع.

وحسب صحيفة "الاخبار" اللبنانية الیوم الثلاثاء، ان المصادر الرسمية "اكدت وصول تحذيرات جديدة من جهات غربية إلى المسؤولين اللبنانيين، وأن الرئيس جوزف عون ردّ على المطالبات المتكررة بتنفيذ قرار سحب السلاح بأنّ خطوة من هذا النوع غير ممكنة"؛، مشيراً إلى، أنّ "الجيش اللبناني ليس في وضع يمكّنه من القيام بهذه المهمة، وأنّ أي محاولة لنزع السلاح بالقوة تعني أن هناك حرباً أهلية ستقع".

وبحسب مصادر "الاخبار"، أوضح الرئيس اللبناني للوسطاء الخارجيين أنّ "تأكيد حزب الله استعداده للقتال دفاعاً عن سلاحه ليس رسالة سياسية أو تكتيكاً أو مناورة"، وأنّ "الجميع في لبنان يعلم أنّ الحزب جادّ في قراره هذا، ومن الصعب على أيّ مسؤول في السلطة اتخاذ قرار يقود إلى اقتتال داخلي".

الشيخ قاسم: سلاح المقاومة حق مشروع في مواجهة الاحتلال

