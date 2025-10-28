قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة

ووجه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية داخل قطاع غزة.

وأوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وفي ختام المشاورات الأمنية أصدر تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة بشكل عاجل.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن هلاك جندي إسرائيلي في رفح، فيما يواصل الكيان خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقد إتهمت حماس الكيان بمنع دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة لمناطق في غزة للبحث عن جثث جنوده.

ورغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث سُجل حتى الآن 125 خرقًا للقرار، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 94 فلسطينيًا، وإصابة 344 آخرين بجراح متفاوتة، في مشهد يعكس استمرار العدوان وتجاهل الاحتلال لكل الجهود الدولية الهادفة لتهدئة الأوضاع.