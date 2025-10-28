قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش
قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة
أعربت الأمم المتحدة عن "القلق الشديد" إزاء التقارير التي تفيد بأن نتنياهو أمر بشن ضربات عسكرية جديدة على غزة.

ووجه رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية داخل قطاع غزة.

وأوضحت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وفي ختام المشاورات الأمنية أصدر تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة بشكل عاجل.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن هلاك جندي إسرائيلي في رفح، فيما يواصل الكيان خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقد إتهمت حماس الكيان بمنع دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة لمناطق في غزة للبحث عن جثث جنوده.

ورغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث سُجل حتى الآن 125 خرقًا للقرار، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 94 فلسطينيًا، وإصابة 344 آخرين بجراح متفاوتة، في مشهد يعكس استمرار العدوان وتجاهل الاحتلال لكل الجهود الدولية الهادفة لتهدئة الأوضاع.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

نتنياهو یصدر أوامر بتنفيذ ضربات قوية في غزة والقسام تأجل تسليم جثة أسير

نتنياهو یصدر أوامر بتنفيذ ضربات قوية في غزة والقسام تأجل تسليم جثة أسير

0% ...

آخرالاخبار

انتهاكات مروعة في الفاشر دفعت المجتمع الدولي والمحلي إلى الإدانات

اليمن والسعودية.. تفجر جديد للحرب؟!

"القيروان"فارسية الأصل.. الشابي يكشف أسرار التبادل الثقافي بين تونس وإيران!

طائرات الاحتلال تشن غارات على مجمع الشفاء الطبي في غزة

الاحتلال يستأنف الحرب ويقصف رفح وينسف مباني بغزة و حماس تعلق

العزلة الأكاديمية تتسع.. جامعات العالم تقاطع الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يحرم 600 ألف طالب في غزة من الدراسة

سفير إيران بالأمم المتحدة: يجب رفع العقوبات الأميركية عن كوبا فورا

ماذا يعني تعيين نوح يلماز سفيراً في دمشق؟

قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة