الاحتلال يستأنف الحرب ويقصف رفح وينسف مباني بغزة و حماس تعلق

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مدينة رفح، ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي خلفتها الغارات.

من جانب آخر، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء نيران أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة غزة ومخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية التي عقدها اليوم بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

وعقد نتنياهو اجتماعات مع قادة من وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية بخصوص غزة، وبحث ما يصفها الطرف الإسرائيلي بـ"انتهاكات" لوقف إطلاق النار.

بالمقابل أكدت حماس أنه لا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح كما أكدت الحركة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

وقالت حماس إن قصف الاحتلال على مناطق في قطاع غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية الرئيس ترمب

وطالبت حماس الوسطاء الضامنين بالتحرك فورا للضغط على الاحتلال وكبح تصعيده ضد المدنيين ووقف انتهاكاته للاتفاق