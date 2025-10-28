ماذا يعني تعيين نوح يلماز سفيراً في دمشق؟

وتقول أنقرة إن يلماز يمتلك معرفة معمقة بالملف السوري وتعقيداته، ويجمع بين حضور سياسي وعسكري بارز وعلاقات وثيقة مع قادة الفصائل المسلحة. وتشير تركيا إلى أنه لا ينبغي النظر إلى تدخلها في سوريا على أنه تدخل في شؤونها الداخلية أو محاولة لإعادة تشكيلها السياسي، بل كخطوة ضرورية لمواجهة التهديد المباشر من التنظيمات الإرهابية المنتشرة داخل الأراضي السورية.

لكن وجهة نظر أخرى ترى في هذه الخطوة مخاطر جديدة، حيث يعتبر المعارضون أن تعيين يلماز قد يجر تركيا بشكل أعمق في الصراع السوري ويزيد احتمالات التصادم مع القوى الإقليمية الكبرى. ويحذر مراقبون من أن استمرار تدخل أنقرة في الملف السوري المعقد قد لا يحقق نفوذاً بل قد يؤدي إلى عزلة سياسية واقتصادية متزايدة.

وتعكس هذه الخطوة توجه تركيا نحو سياسة أكثر جرأة في الملف السوري، وسط تصاعد التهديدات الأميركية والإسرائيلية في الشمال. وتسعى أنقرة لتفكيك ما تسميه المشروع الإسرائيلي الثاني في شمال سوريا بالتنسيق مع دول المنطقة، وقد تفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي والمناورة الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن الملف السوري يبقى اختبارًا لقدرة أنقرة على المناورة مع تثبيت حضورها على خطوط التماس مع قسد وتأمين علاقاتها مع الفصائل المسلحة. وخطورة تعيين يلماز تكمن في أنه قد تمهّد لمرحلة جديدة من الصراع والمناورة الدبلوماسية داخل سوريا.

أنقرة تختار اليوم نوح يلماز لقيادة ملف حساس في دمشق، في خطوة تؤكد سعيها لتعزيز النفوذ التركي والمناورة الدبلوماسية في سوريا، لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن أنقرة من إدارة هذا الملف وسط المخاطر التي ستفرض نفسها على الأرض وعلى خريطة النفوذ في سوريا؟