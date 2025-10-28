بالفيديو..

الاحتلال الإسرائيلي يحرم 600 ألف طالب في غزة من الدراسة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تقتصر على الدمار المادي فحسب، بل امتدت لتقويض مستقبل التعليم، حيث حُرم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من مواصلة دراستهم، ما يهدد جيلًا كاملًا من الشباب بفقدان فرص التعلم والنمو الأكاديمي.

شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً شاملة على قطاع غزة طالت المنظومة التعليمية وحرمت أجيالاً كاملة من حقهم في التعليم الأكاديمي والمهني. منذ اليوم الأول، تحوّلت المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين، فيما تكفل الاحتلال بتدمير معظمها بالقصف والحرق، ما أدى إلى ضياع السنوات الدراسية على آلاف الطلاب.

أسفرت الحرب عن حرمان 600 ألف طالب وطالبة من التعليم، وتدمير 350 مدرسة بالكامل، إضافة إلى مقتل عدد كبير من المعلمين والدكاترة الجامعيين والخبراء وموظفي وزارة التربية والتعليم. كما فقد نحو 17 ألف طالب وطالبة فرصة استكمال دراستهم لمدة عامين متواصلين، ما نتج عنه فاقد تعليمي كبير.

وأكدت منظمة اليونسكو أن أكثر من 650 ألف طالب وطالبة في القطاع حُرموا من حقهم في التعليم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ما أثار قلق أولياء الأمور حول مستقبل أبنائهم التعليمي.

اقرأ وشاهد ايضا.. الاحتلال يواصل خرق الاتفاق ويفتح النار ويدمر البيوت

وأشار أولياء الأمور إلى أن الأطفال يعانون من تأخر تعليمي كبير بسبب القصف المستمر، والانقطاع عن الدراسة أثناء جائحة كورونا، ونقص الإمكانيات للتعلم عن بعد، ما أثر على مستوى التعليم والتفكير لديهم، وترك لديهم شعوراً بالإحباط والرغبة في الهجرة أو البحث عن فرص خارج القطاع.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 80% من البنية التعليمية في القطاع تعرضت للتدمير، بما في ذلك المدارس التي كانت مخصصة لإنشاء مشاريع تعليمية مستقبلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة

قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة

نتنياهو یصدر أوامر بتنفيذ ضربات قوية في غزة والقسام تأجل تسليم جثة أسير

نتنياهو یصدر أوامر بتنفيذ ضربات قوية في غزة والقسام تأجل تسليم جثة أسير

غزة تواجه كارثة بيئية وصحية: 70 ألف إصابة بالكبد الوبائي

غزة تواجه كارثة بيئية وصحية: 70 ألف إصابة بالكبد الوبائي

0% ...

آخرالاخبار

انتهاكات مروعة في الفاشر دفعت المجتمع الدولي والمحلي إلى الإدانات

اليمن والسعودية.. تفجر جديد للحرب؟!

"القيروان"فارسية الأصل.. الشابي يكشف أسرار التبادل الثقافي بين تونس وإيران!

طائرات الاحتلال تشن غارات على مجمع الشفاء الطبي في غزة

الاحتلال يستأنف الحرب ويقصف رفح وينسف مباني بغزة و حماس تعلق

العزلة الأكاديمية تتسع.. جامعات العالم تقاطع الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يحرم 600 ألف طالب في غزة من الدراسة

سفير إيران بالأمم المتحدة: يجب رفع العقوبات الأميركية عن كوبا فورا

ماذا يعني تعيين نوح يلماز سفيراً في دمشق؟

قلق أممي شديد إزاء سعي نتنياهو لشن ضربات جديدة على غزة