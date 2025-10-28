لاريجاني: علاقات 'إيران - باكستان' يمكنها الارتقاء لمستوى شراكة استراتيجية

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش
لاريجاني: علاقات 'إيران - باكستان' يمكنها الارتقاء لمستوى شراكة استراتيجية
صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، إن العلاقات بين طهران وإسلام آباد قادرة على تجاوز مستوى التعاون الحالي والارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المستدامة.

وأكد لاريجاني، خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم الثلاثاء في طهران، على أهمية الموقع الجيوسياسي لإيران وباكستان في المعادلات الإقليمية.

وفي إشارة إلى الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة بين باكستان والمملكة العربية السعودية، وصف لاريجاني هذه الاتفاقية بأنها "خطوة ذكية وإيجابية في مواجهة التهديدات المشتركة"، وأضاف: "تواجه المنطقة اليوم أعداءً وتحديات مشتركة، ويتطلب التصدي لهذه التهديدات اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة وشاملة بين الدول الإسلامية".

كما أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية على ضرورة تعميق التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية والسياسية، وخاصة الاقتصادية، وأشاد بمواقف الحكومة الباكستانية خلال حرب الاثني عشر يومًا بين إيران والكيان الصهيوني، معتبرًا إياها دليلًا على فهم مشترك للحقائق الاستراتيجية في المنطقة.

اقرأ المزيد:

سفير إيران في اسلام اباد: لن نقبل بأي اتفاق مفروض وغير عادل

من جانبه أكد وزير الداخلية الباكستاني في هذا الاجتماع على الروابط التاريخية والثقافية والأمنية العميقة بين البلدين، قائلاً: إن إيران صديقة وشقيقة وشريكة لباكستان. وتريد إسلام آباد إيران قوية ومستقرة وتقدمية.

وفي اللقاء، استعرض الجانبان آخر التطورات في المنطقة، وأكدا على ضرورة زيادة التنسيق الاستراتيجي والاعتماد على الحلول السياسية والدبلوماسية لحل القضايا الإقليمية والأمنية.

وكانت زيادة مستوى التبادلات التجارية وتعزيز التفاعلات الاقتصادية بين البلدين أيضًا من الموضوعات الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

وزير الداخلية العُماني يوجّه دعوة رسمية إلى لاريجاني لزيارة مسقط 

وزير الداخلية العُماني يوجّه دعوة رسمية إلى لاريجاني لزيارة مسقط 

لاريجاني: 45 صاروخا إيرانيّا أصابت نقاطًا حيوية في کیان الاحتلال

لاريجاني: 45 صاروخا إيرانيّا أصابت نقاطًا حيوية في کیان الاحتلال

لاريجاني يكشف سبب عدم مشاركة ايران في قمة شرم الشيخ

لاريجاني يكشف سبب عدم مشاركة ايران في قمة شرم الشيخ

لاريجاني: إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقترحا جديدا، فسننظر فيه

لاريجاني: إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقترحا جديدا، فسننظر فيه

سفير إيران في اسلام اباد: لن نقبل بأي اتفاق مفروض وغير عادل

سفير إيران في اسلام اباد: لن نقبل بأي اتفاق مفروض وغير عادل

0% ...

آخرالاخبار

ألبانيزي تهاجم خطة ترامب لغزة.. أسوأ إهانة رأيتها في حياتي

تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار

بالفیديو...عدوان اسرائيلي جديد على مدينة غزة

قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

خلال لقاء بن سلمان وشهباز شريف...اتفاق جديد بين السعودية وباكستان

41 شهيدا بسلسلة غارات للاحتلال على غزة

غريب آبادي: التوصل إلى اتفاق لنقل السجناء الإيرانيين في أفغانستان الى البلاد

حماس: لا علاقة لنا بإطلاق النار في رفح

إيران تدين الهجمات على المدنيين في السودان