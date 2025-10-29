إيران تدين الهجمات على المدنيين في السودان

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، منددًا بتدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء في المدينة.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الثلاثاء، أعرب المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، منددًا بتدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء في المدينة.

وحذر بقائي من بعض التحركات الخطيرة الرامية لتجزئة السودان من جديد، مؤكدًا على ضرورة احترام السيادة الوطنية للسودان وسلامة أراضيه.

واندلعت اشتباكات مسلحة في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 (فروردين 1402) بين الجيش بقيادة "عبد الفتاح البرهان" وقوات الدعم السريع بقيادة "محمد حمدان دقلو" الملقب بـ"حميدتي"، على خلفية خلافات حول السلطة وتوترات حول كيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش بعد انقلاب 2021، ولم تُسفر الوساطة الدولية لإنهاء هذه الخلافات عن أي نتائج حتى الآن.

شهد السودان فترات طويلة من التوتر والاضطرابات منذ استقلاله عام 1956، حيث شهد 20 محاولة انقلاب وحربين أهليتين مدمرتين، إحداهما من عام 1955 إلى عام 1972 والأخرى من عام 1983 إلى عام 2005، والتي أدت في النهاية إلى استقلال جنوب السودان وانفصاله عام 2011.

