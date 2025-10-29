القسام تعلن انتشال جثتي أسيرين صهيونيين في غزة

وأضافت في منشور على منصة "تلغرام" أنها تمكنت "من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين "أميرام كوبر" و"ساهر باروخ" خلال عمليات البحث التي جرت اليوم".

وجاء ذلك ضمن استمرار جهود كتائب القسام في تأكيد السيطرة الميدانية وإتمام مهامها المتعلقة بالمحتجزين والجثث.

ولم تذكر الجناح العسکري لحركة حماس مزيدا من المعلومات حول الأسيرين، فيما لم تعلق إسرائيل على الخبر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام تأجيل تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين، بعدما كان مقررا تسليمها مساء اليوم (الثلاثاء) بسبب خروقات كيان الاحتلال.

وأكدت أن أي تصعيد إسرائيلي "سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال (الإسرائيلي) لجثث قتلاه".