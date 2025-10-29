قبيل جولة ترامب الآسيوية.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الصواريخ أطلقت بشكل عمودي وحلّقت لأكثر من ساعتين، مشيرة الى أن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية باك جونغ شون هو الذي أشرف على الاختبار الصاروخي، وليس الزعيم كيم جونغ أون الذي أعرب ترامب عن رغبته في لقائه خلال جولته الآسيوية.

ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعقد محادثات حاسمة، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، الذي يعقد في مدينة غيونغجو التاريخية في كوريا الجنوبية خلال يومي الأربعاء والخميس.

وستكون أولى محادثات ترمب مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، الأربعاء، لتضييق الفجوات حول تعهد سول باستثمارات تبلغ 350 مليار دولار أميركي، والوصول إلى صفقة تجارية مع واشنطن من شأنها أن تقلل من التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء (يونهاب) إلى أنه "لا يزال غير مؤكد ما إذا كان بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق خلال القمة؛ بسبب النقاط الشائكة الرئيسية، ومنها تمويل حزمة الاستثمار".

من جهة أخرى، هناك محادثات مرتقبة للرئيس الأميركي في جولته الآسيوية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، لكن بيونج يانج لم ترد على مقترح اللقاء الذي أعرب ترمب عن رغبته بعقده في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين "بانمونجوم" التي شهدت خلال الأيام الماضية أعمال نظافة لم تشهدها منذ عام، بحسب الإعلام الكوري الجنوبي.

وعبّر ترمب مراراً عن رغبته في استعادة الدبلوماسية مع كيم، مشيداً بعلاقته الشخصية معه، ووصفه بأنه "رجل ذكي".