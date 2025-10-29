تركيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة انتهاك واضح لوقف إطلاق النار

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش
أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا رسميا بشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، أكدت فيه أن الهجمات تعتبر انتهاك واضح لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان: "تعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين نتيجةً لهذه الهجمات".

وأكد البيان أن "الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار أمر حيويٌ للحفاظ على أمل السلام الدائم وإرساء الأمن الإقليمي"، مجددا الدعوة "لإسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام والاستقرار".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "تركيا ستُحافظ على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وستواصل دعم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة."

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مواقع في قطاع غزة بزعم الرد على ما وصفها بـ"خروقات من جانب حركة حماس"، وذلك في ظل المزاعم الإسرائيلية بشأن سلسلة أحداث ميدانية في رفح ومناطق أخرى من القطاع.

وكانت حركة حماس أكدت مساء الثلاثاء أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

