في ظل تعتيم إعلامي.. الاحتلال يخطف ويقتل مواطنين سوريين

وأعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب «تلقي رسائل من أبناء القرى السورية المحتلة حديثاً تفيد بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بأعمال القتل والترهيب والخطف، في ظل تعتيم إعلامي وانعدام أي تدخل إنساني للكشف عما يجري في قرى الجنوب السوري المحتل»، داعياً مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحرك عاجل لكشف مصير المخوطفين.

وكشف المركز، في بيان، «لقد أُفِدنا عن عمليات خطف عديدة وفي أماكن عدة من دون معرفة مصير المختطفين»، مضيفاً أنه «رغم مراجعة الأهالي للجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات الأندوف وبحسب المعلومات الواردة إلى المركز من ذويهم أنه بتاريخ 12 حزيران 2025 بعد منتصف الليل وأثناء دخول الاحتلال إلى بلدة بيت جن – محافظة القنيطرة السورية أقدم على إعدام مواطن، واقتاد عدداً من المواطنين إلى جهة مجهولة».

وأشار البيان إلى أن مركز الخيام «توجه بكتاب إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحرك عاجل لكشف مصير المخوطفين بخاصة مع ورود أنباء عن تكرار عمليات الخطف»، داعياً إلى «ايلاء قضية الأسرى والمعتقلين والمخطوفين العرب الأولوية في ظل تزايد أعداد المفقودين من قبل المنظمات العربية».

وناشد المركز جامعة الدول العربية «جعل هذا البند أولوية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المخطوفين وتسليم الاحتلال لوائح اسمية بكل الأسرى والمعتقلين والمخطوفين منذ السابع من تشرين الاول 2023».