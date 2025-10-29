تعرف على عادات غذائية تدمر نسيج العظام وطرق علاجه

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الإفراط في تناول الملح والكافيين والمشروبات الغازية قد يؤدي إلى تدمير نسيج العظام، وبالتالي إلى كسور متكررة.

وفي هذا الصدد تشبه الدكتورة إيرينا زياتيكوفا أخصائية الغدد الصماء، الهيكل العظمي البشري بكائن حي ديناميكي، تحدث فيه عمليات تكوين وهدم العظام بانتظام. ويزيد الجسم كتلة العظام بنشاط حتى سن 25–30، وبعد ذلك تبدأ كثافة المعادن في العظام بالانخفاض تدريجيا.

وتحذر الطبيبة من أن بعض الأطعمة يمكن أن تسرع هذه العملية عن طريق إزالة المعادن الهامة من الجسم وتعطيل عمليات إعادة البناء.

الأخطاء الغذائية التي تضعف العظام

1. الإفراط في تناول الملح
الملح يعتبر العدو الرئيسي للعظام، إذ يفقد الجسم الكالسيوم عند التخلص من الصوديوم الزائد عبر الكلى. ويجب الانتباه إلى أن الملح موجود في معظم الأطعمة، بما فيها الخبز.

2. الإفراط في تناول الحلويات
السكر الزائد يخلق بيئة حمضية في الجسم، ويضطر الجسم لموازنتها باستخدام الكالسيوم من العظام. كما يعيق امتصاص الكالسيوم ويضعف النسيج الخارجي للعظام، ما يؤدي إلى تدهور جودتها.

3. الإفراط في تناول الكافيين
القهوة تحتوي على التانين الذي يعيق امتصاص الكالسيوم. لذا، تناول أكثر من كوبين يوميا يشكل خطورة على العظام. وللوقاية، ينصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين والكالسيوم مثل الحليب، جبن القريش، والزبادي الطبيعي.

4. استهلاك المشروبات الغازية والكحول
المشروبات الغازية الداكنة مثل الكولا تحتوي على حمض الفوسفوريك والفوسفور، ما يجبر الجسم على سحب الكالسيوم من العظام للحفاظ على التوازن. أما الكحول الإيثيلي فيثبط نشاط الخلايا المسؤولة عن إعادة تشكيل العظام ويعطل امتصاص الكالسيوم وفيتامين D.

مركبات طبيعية يجب التعامل معها بحذر
تضر مركبات حمض الفيتيك والأكساليك بالعظام لأنها ترتبط بالكالسيوم في الأمعاء وتشكل الأملاح غير القابلة للذوبان. توجد هذه المركبات في النخالة، البقوليات، السبانخ، الحماض، والبنجر. ولا يستبعد استهلاك هذه الأطعمة، ولكن ينصح بتحضيرها بشكل صحيح، مثل نقع الحبوب والفاصوليا لعدة ساعات قبل الطهي، وتناولها مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

نصائح للحفاظ على صحة العظام

يعتمد النظام الغذائي الصحي على:

الخضراوات والفواكه

البروتينات عالية الجودة

الدهون الصحية

منتجات الألبان أو بدائل نباتية غنية بالكالسيوم

ويجب أن تتضمن تركيبة العظام الصحية: الكالسيوم + فيتامين D + المغنيسيوم + فيتامين K.

كما أن النشاط البدني ضروري للحفاظ على قوة العظام.

