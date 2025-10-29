هروب قرود مختبرات يثير حالة طوارئ صحية في أمريكا

وبحسب صحيفة "الغارديان"، كانت الشاحنة تنقل قرودا من نوع الريسوس تابعة لجامعة تولين في نيو أورلينز.

وأشارت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر إلى أن هذه القرود تحمل أمراضا متعددة تشمل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس كوفيد-19، مما يشكل خطرا صحيا محتملا على البشر.

ونبهت الشرطة إلى أن وزن القرد الواحد يصل إلى حوالي 40 رطلاً، وأنه يتميز بسلوك عدواني تجاه البشر، ويتطلب التعامل معه استخدام معدات الوقاية الشخصية.

من جهة أخرى، قدم متحدث من جامعة تولين رواية مختلفة، حيث أوضح أندرو ياون أن الرئيسيات غير البشرية في مركز تولين الوطني للبحوث الطبية الحيوية يتم توفيرها لمؤسسات بحثية أخرى بهدف دعم الاكتشاف العلمي.

وأكد أن القرود المعنية تتبع كيانا آخر وأنها غير معدية. وأضاف أن الجامعة تتعاون مع السلطات المحلية وسترسل فريقا من خبراء رعاية الحيوانات لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وبحلول نهاية أمس الثلاثاء، أفاد مسؤولون شرطيون محليون بأنه تم التخلص من جميع القرود الهاربة ما عدا قرد واحد لا يزال طليقا، حيث تواصل فرق البحث جهودها للعثور عليه.