السوداني يرعى توقيع عقد غازي مع شركة أمريكية

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان نشر اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أشرف على مراسم توقيع العقد.

ومن المتوقع أن يفسح المشروع للعراق استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.