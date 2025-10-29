السوداني يرعى توقيع عقد غازي مع شركة أمريكية

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش
السوداني يرعى توقيع عقد غازي مع شركة أمريكية
وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مع شركة "أكسيليريت" الأمريكية لتنفيذ مشروع المنصة العائمة للغاز في محافظة البصرة.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان نشر اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أشرف على مراسم توقيع العقد.

إقرأ أيضاً..مبعوث ترامب: سأجعل العراق عظيماً من جديد!

ومن المتوقع أن يفسح المشروع للعراق استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

الانتخابات النيابية العراقية و مصير رئاسة الوزراء

الديمقراطية العراقية بين صناديق الإقتراع ويد واشنطن الخفية!

الديمقراطية العراقية بين صناديق الإقتراع ويد واشنطن الخفية!

0% ...

آخرالاخبار

مخططات أمريكية إسرائيلية تهدف لتعزيز نفوذهما في البحر الأحمر!

إنجاز تاريخي.. سيدات إيران في الركبي يحققن وصافة آسيا

حرس الثورة: مستعدون لنشر 1200سرير طبي في حالات الطوارئ

شاهد/اللحظات الأخيرة قبل استشهاد السنوار كما عرضها الاحتلال

رحلة إلى براغ تنقلب كابوسا لصهيوني متهم بجرائم حرب!

زندي بطل العالم في التايكواندو يكرم علم إيران بالتحية العسكرية

من كانت أول شهيدة دفنت خلال حرب الـ12يوماً ضد إيران؟

ارهاب المستوطنين وإشعال جبهة الضفة.. الألغام البحرية الايرانية والشهيد طهراني مقدم

لن تصدق ماكُتب علی قبر 'أب البرنامج الصاروخي الإيراني'

بزشکیان: رد الشعب الإیراني علی الأعداء خلال حرب الـ 12 يوما فاق التصور