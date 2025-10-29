السوداني يرعى توقيع عقد غازي مع شركة أمريكية الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مع شركة "أكسيليريت" الأمريكية لتنفيذ مشروع المنصة العائمة للغاز في محافظة البصرة. وذكرت الحكومة العراقية، في بيان نشر اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أشرف على مراسم توقيع العقد. إقرأ أيضاً..مبعوث ترامب: سأجعل العراق عظيماً من جديد! ومن المتوقع أن يفسح المشروع للعراق استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. كلمات دليلية شركة وزارة النفط العراقية إنتاج الكهرباء محافظة البصرة شركة أمريكية المنصة العائمة للغاز