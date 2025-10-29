خطة أميركية لإغراء طيار الرئيس الفنزويلي لتسليمه خلال رحلة جوية

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش
خطة أميركية لإغراء طيار الرئيس الفنزويلي لتسليمه خلال رحلة جوية
قالت وكالة أسوشييتد برس إن عميلا فيدراليا أمريكيا عرض على طيار يقود الطائرة الرئاسية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحويل الطائرة إلى مكان يمكن للسلطات الأمريكية أن تعتقل فيه "الرجل القوي".

وقالت الوكالة إن العميل الذي تواصل مع الطيار في اجتماع سري وعده بمكاسب مالية كبيرة، وذكر أن الطيار سيصبح رجلا ثريا للغاية حال تعاونه.

ورغم التوتر الذي ساد اللقاء، غادر الطيار المكان من دون إبداء التزام مباشر، لكنه زوّد العميل، الذي تدعي المصادر أنه إدوين لوبيز، برقم هاتفه المحمول، في إشارة إلى احتمال اهتمامه بالمساعدة.

وأضافت الوكالة، أن التواصل بين العميل والطيار استمر شهورا عبر تطبيق مراسلة مشفر، وحتى بعد تقاعد الطيار من وظيفته الحكومية في تموز/يوليو الماضي.

اقرأ ايضا.. مادورو يعلن اعتقال مجموعة من المرتزقة تمولهم السي آي إيه

ونقلت عن رسالة نصية أرسلها لوبيز في 7 آب/أغسطس الماضي: ما زلت أنتظر إجابتك، مرفقا رابطا لبيان وزارة العدل الأمريكية الذي يعلن رفع المكافأة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكشفت تقارير الوكالة، استنادا إلى مقابلات مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وشخص معارض لمادورو، أن هذه المحاولات تأتي في سياق جهود أمريكية متواصلة للإطاحة بمادورو.

وذكرت التقارير أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتخذت موقفا أشد خلال عودته إلى البيت الأبيض، شمل نشر قوات ومعدات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي وموافقة على عمليات سرية داخل فنزويلا، فضلا عن توسيع مكافأة القبض على مادورو.

ولم تنجح محاولات تحديد مكان الطيار المعني، المسمى في التقرير بالجنرال الفنزويلي بيتِنر فيليغاس.

