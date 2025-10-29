زوجة القائد"الحاج رمضان" تروي ذكرى من أدب الشهيد قاسم سليماني

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش
زوجة القائد
روت السيدة سعيدة سالاري، عقيلة الشهيد القائد محمد سعيد إيزدي المعروف بـ"الحاج رمضان"، جانباً من أخلاق وأدب القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني، مؤكدةً أن سلوكه الرفيع في التعامل مع زملائه كان يعكس عمق شخصيته الإنسانية والإيمانية.

ارتباط روحي خاص بين الحاج رمضان والحاج قاسم

وقالت سالاري في مقطع مصوَّر مع وسائل الاعلام الايرانية إن زوجها كان يعتبر الفريق قاسم سليماني قائده وقدوته، مضيفة: "لم أكن ألتقي الحاج قاسم إلا نادراً، لكن زوجي كان شديد التعلّق به، وبعد استشهاده كان يبكي كلما ذُكر اسمه لما كان بينهما من علاقة صادقة ومودة عميقة".

تقدير الحاج قاسم لرفاقه رغم انشغالاته

وأوضحت سالاري أنها خلال إحدى السفرات إلى إيران، رافقت مجموعة من الضيوف الأجانب نظراً لإتقانها اللغة العربية، قائلة: "عندما علم الحاج قاسم سليماني بالأمر، طلب أن أكون ضمن الفريق المرافق رغم أنني كنت في إجازة، وبعد انتهاء المهمة أبلغني زوجي أن الحاج قاسم يرغب في شكري شخصياً. وعندما التقيته، عبّر عن امتنانه الكبير لتخصيصي وقت الإجازة في خدمة الضيوف، وأبدى احتراماً بالغاً لموقف بسيط لا أراه يستحق كل ذلك الشكر".

زيارة إنسانية رغم مشاغل الميدان

وأضافت سالاري: "بعد وفاة والدي، اصطحبت والدتي إلى لبنان لفترة، وعندما علم الحاج قاسم سليماني بوجودنا، بادر إلى زيارتنا رغم انشغاله الشديد بين العراق وسوريا ولبنان. ورغم ضيق وقته، أصرّ على التواصل معنا، وهو ما يعكس عمق إنسانيته ووفاءه لرفاقه".

أدب وتواضع راسخان في الشخصية

واكدت سالاري إن "أدب الحاج قاسم سليماني وتواضعه كانا سمة راسخة في شخصيته، إذ لم يكن مجرد قائد عسكري، بل إنساناً نبيلاً يقدّر الآخرين ويعاملهم بروحٍ أخوية عالية".

