مهاجراني: الخروج من قائمة مجموعة العمل المالي السوداء يستغرق وقتا

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني ان الخروج من قائمة مجموعة العمل المالي السوداء يستغرق وقتا.

وفيما يتعلق بعدم خروج إيران من قائمة مجموعة العمل المالي السوداء، أشارت المتحدثة باسم الحكومة انه عند الموافقة على الانسحاب من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومؤتمر باليرمو، كنا نعلم أن عملية الخروج من القائمة السوداء ستستغرق وقتًا ولن تتم بسرعة.

وعلى هامش اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، قالت فاطمة مهاجراني، في إشارة إلى عرض تقرير الوزراء الذين حضروا جلسة مجلس الشورى الإسلامي أمس: نُدرك الدور الرقابي للمجلس، ولكن يجب أن نكون حذرين من أي إجراء يُثير قلق الشعب هذه الأيام ويُزعزع استقرار المجتمع الإيراني الهادف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية.

وقالت أيضًا بشأن عدم خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي: عند الموافقة على الانسحاب من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ومؤتمر باليرمو، كنا نعلم أن عملية الخروج من القائمة السوداء ستستغرق وقتًا ولن تتم بسرعة. وقد قدم البنك المركزي تقريرًا مفصلاً بهذا الشأن، كما أن وزير الاقتصاد مستعد لتقديم توضيحات وافية لوسائل الإعلام.

