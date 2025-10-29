بزشکیان: رد الشعب الإیراني علی الأعداء خلال حرب الـ 12 يوما فاق التصور

وقال مسعود "بزشکیان" اليوم الأربعاء في مراسم الیوم الوطني للمرضات: إن الشعب الإيراني صمد واتخذ مواقف فعالة للغاية خلال حرب الـ12 يوما المفروضة على إيران ولیعلموا أن العدو يسعى إلى تمزيق وحدتنا وتماسكنا.

وأشاد الرئيس "بزشکیان" بجهود الطاقم الطبي وخاصة الممرضات والممرضين خلال حرب الـ12 يوما، وقال: إن يقظة الشعب، وخاصة الطاقم الطبي، خلال هذه الحرب، جديرة بالثناء وإنهم لقد لعبوا دورا كبيرا في الحرب واستشهد عدد منهم.

وأكد رئیس الجمهوریة أن الحفاظ على صحة الشعب هو أولويتنا، وأضاف: "أنتم الممرضون والممرضات في الصفوف الأمامية لمكافحة الأمراض والحفاظ على صحة المجتمع. ويمكننا التغلب على المشاكل بمساعدتكم.