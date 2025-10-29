بالفيديو..

زندي بطل العالم في التايكواندو يكرم علم إيران بالتحية العسكرية

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
في مشهد مؤثر يعكس روح الانتماء والفخر الوطني، أدى البطل الإيراني أبو الفضل زندي التحية العسكرية أمام علم ایران، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو 2025 المقامة في الصين، ليُتوج بذلك عقداً من الانتظار بإنجازٍ تاريخي جديد لإيران.

وتمكن زندي، ممثل المنتخب الوطني للتايكواندو في وزن أقل من 58 كيلوغراماً، من إحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم المقامة في مدينة ووشي الصينية، بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه الروسي غيورغي غورتسيف الذي شارك تحت علم محايد.

وبذلك، أعاد زندي إلى إيران الذهب العالمي بعد غياب دام عشر سنوات منذ آخر تتويج في فئة الرجال عام 2015، ليُهدي بلاده أول ميدالية ذهبية في النسخة السابعة والعشرين من البطولة.

البطل الإيراني أبو الفضل زندي

وفي طريقه إلى الذهب، تخطى زندي سلسلة من أبرز نجوم اللعبة؛ فاستهل مشواره بالفوز على آدم بلرون من كوسوفو بجولتين نظيفتين، قبل أن يتغلب على البطل الأولمبي الإيطالي فيتو دلاكويلا (حامل ذهبية طوكيو 2020) بنتيجة 2-0 في مواجهة تكتيكية محكمة. ثم واصل تألقه بإقصاء الإسباني خيسوس رودريغيز بالنتيجة نفسها.

وفي ربع النهائي، واجه زندي المصنف الأول عالمياً ماكسيم مانينكوف من أوكرانيا، وتمكن من تجاوزه 2-0 ليضمن ميدالية برونزية على الأقل. غير أن النجم الإيراني واصل تقدمه، فهزم في نصف النهائي الصيني كيفن هانغ بنفس النتيجة، ليحجز مكانه في النهائي الكبير.

وفي المشهد الختامي، قدم زندي أداءً مبهراً أمام الروسي غورتسيف، وصعد إلى منصة التتويج بالميدالية الذهبية بعد فوزه بجولتين متتاليتين.

يُذكر أن النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للتايكواندو تُقام بمشاركة نحو 989 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول، وتستمر على مدار سبعة أيام في مدينة ووشي الصينية.

